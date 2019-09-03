Общество
Газета.RuРосстат подсчитал долю работающих женщин в России
Уточняется, что в 2018 году, согласно данным ведомства, работу имели только 53,2% женщин в России.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Только 53,2% женщин были трудоустроены в России в 2018 году, свидетельствуют данные Росстата. Эксперт объяснила РИА Новости такие цифры, в частности, тем, что зачастую женщины больше сфокусированы на семье и детях.РИА Новостивчера в 20:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:15, Вашингтон
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
RT на русском 01:39
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Общество
Шарлиз Терон показала новый образ для «Форсажа»
44-летняя Шарлиз Терон показала первое фото со съемок девятой части франшизы "Форсаж" у себя в инстаграме.
Газета.Ru 03:56
Политика
Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили
RT на русском 03:01
Происшествия
Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара
Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.
Интерфакс 04:47
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
По версии следствия, Синица под ником «Макс Стеклов» в микроблоге в Twitter 31 июля сделал запись, которая призывала его подписчиков к насильственным действиям в отношении детей силовиков после идентификации их личности.
Ведомости 03:43
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
ТАСС 01:13
Политика
Польша обвинила Россию в неполучении репараций от Германии
Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Москву в том, что после Второй мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране гитлеровской Германией.
Международная жизнь вчера в 04:54
Шоу-бизнес
Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги
В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.
Газета.Ru 04:48
Политика
Поклонская рассказала о разводе с мужем
РИАМО вчера в 13:50
Здоровье
17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду
Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.
Известия 02:00
Культура
Александр Розенбаум перенес операцию
Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Политика
Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.
Интерфакс 04:01
Политика
Россия станет гарантом в соглашении между США и талибами
Гарантом соглашения, которое примут США и талибы, будет Россия.
Народные новости 04:19
Происшествия
Жертвами урагана «Дориан» стали пять человек
В результате урагана «Дориан» на Багамах погибли как минимум пять человек.
Lenta.ru вчера в 22:27
Происшествия
В Киеве подрались депутат Рады XVIII созыва и новоизбранный депутат
Драка произошла в одном из ресторанов в центре Киева между депутатом Верховной рады XVIII созыва от фракции "Батькивщина" Русланом Богданом и новоизбранным депутатом от фракции "Европейская солидарность" Сергеем Алексеевым, передает во вторник агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
РИА Новости 04:17
Общество
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК вчера в 06:33
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Кино
Доля российских фильмов в прокате снизилась до минимума за 4 года
Почти в три раза упала и посещаемость – с 7,3 млн зрителей в прошлом году до 2,5 млн.
RuNews24.ru 03:30
Общество
Назван самый опасный город России
Сопоставимый уровень критичности при субъективной оценке безопасности горожан зафиксирован в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области (5,2), в Якутске (5,3) и Новочеркасске Ростовской области (5,4). Балл 5,6 зафиксирован сразу в трех городах, попавших в исследование: Первоуральске Свердловской области, Прокопьевске и Белово Кемеровской области.
Lenta.ru 01:37
Космос
Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска
Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ вчера в 11:43
Общество
Трутнев подчеркнул важность выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на торжественном открытии выставки "Улица Дальнего Востока" рассказал, что она призвана показать потенциал региона и достижения в его развитии.
РИА Новости 03:11
Авто
Продажи новой спецсерии Kia Edition Plus запустили в России
Народные новости 01:22
Происшествия
Минюст назвал причину невыплаты компенсации жертве теракта в Беслане
Власти России практически полностью выполнили решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего выплатить компенсации лицам, пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году, и их родным, сообщает Минюст.
РБК 04:57