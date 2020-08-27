Росстат подсчитал потери российских компаний из-за коронавируса
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Потери остальных отраслей за первые полгода 2020-го составили 3 трлн 700 млрд рублей. Из них 2 трлн 200 млрд — недополученная прибыль и 1,5 трлн — дополнительные убытки.В источнике
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