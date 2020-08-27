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Говорит Москва
Говорит Москва

Росстат подсчитал потери российских компаний из-за коронавируса

Потери остальных отраслей за первые полгода 2020-го составили 3 трлн 700 млрд рублей. Из них 2 трлн 200 млрд — недополученная прибыль и 1,5 трлн — дополнительные убытки.В источнике
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Труд

Пандемия унесла: Росстат вычислил ущерб экономике от коронавируса

Труд09:00
Коммерсантъ

За полгода нефинансовый сектор недополучил треть прибылей и удвоил убытки

Коммерсантъ18:23
News.ru

Росстат подсчитал потери России от коронавируса

News.ru05:01
URA.Ru

Стало известно, сколько денег потеряла Россия из-за коронавируса

URA.Ru04:21
Говорит Москва

Росстат подсчитал потери российских компаний из-за коронавируса

Говорит Москва03:59
Lenta.ru

Подсчитаны потери России от коронавируса

Lenta.ru03:31
REGNUM

Росстат подсчитал потери российских компаний из-за пандемии

REGNUM05:10

Путин сообщил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

По словам Путина, резерв не будет задействован до тех пор, пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".
Газета.Ru08:57
3,2K

В Сочи водитель оскорбил сотрудника ДПС и ударил служебную машину

Позднее в пресс-службе УВД Сочи прокомментировали инцидент, водитель автомобиля Mercedes-Benz проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке, после чего попытался скрыться, но был задержан.
Живая Кубань04:54
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В Екатеринбурге водитель сбил на переходе четверых детей

58- летний водитель, имеющий шестилетний стаж за рулем, пояснил стражам порядка, что ехал примерно со скоростью 60 километров в час (при разрешенных на этом участке двадцати), его ослепило солнце, а из-за ремонта дороги он не разобрал, что приближается к нерегулируемому пешеходному переходу.
Российская газета09:17
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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