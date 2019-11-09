Общество
ИзвестияРосстат подсчитал соотношение мужчин и женщин в стране
Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин проживает больше, чем женщин. При этом меньше всего мужского населения оказалось в Ярославской области. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата в субботу, 9 ноября.
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с чего всё началось
Представительницы прекрасного пола составляют 53,77 % населения страны. Об этом "Российской газете" сообщили в Росстате. Мужчин больше лишь в одном регионе - Чукотском автономном округе.Российская газета00:00
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Происшествия
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".
Pravda.Ru 09:02
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
РИА Новости 07:31
Общество
Потанин выиграл суд о разделе имущества с бывшей женой
Суд в Лондоне отклонил иск бывшей жены российского бизнесмена Владимира Потанина о разделе имущества на 5,76 миллиардов евро (7,38 миллиардов долларов), пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости вчера в 13:06
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене
Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.
Bimru.ru вчера в 02:42
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Политика
В Польше задержан один из лидеров украинских националистов
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорь Мазур.
RT на русском 10:55
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Футбол
Витесс — Гронинген 1:2
В матче тринадцатого тура чемпионата Нидерландов "Витесс", возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, потерпел домашнее поражение от "Гронингена".
Bobsoccer вчера в 15:56
Музыка
Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия
Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.
ТК Звезда вчера в 03:10
Происшествия
Бастрыкин проконтролирует расследование смерти россиянки в Турции
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата уголовное дело о смерти девочки в августе на отдыхе в Турции после купания в бассейне.
RT на русском 11:49
Политика
Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ
Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
Вести.Ru 11:08
Футбол
Спартак — Крылья Советов 1:0 (2-й тайм)
Сегодня, 9 ноября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов».
Чемпионат 08:03
Здоровье
Врач рассказал, в каком случае на холоде может остановиться сердце
Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, чем опасно для организма переохлаждение, и при какой температуре возникает угроза для жизни человека.
РИА Новости 08:17
Общество
Знаменитости поздравили Александру Пахмутову с 90-летием
Знаменитости поздравили в инстаграме композитора Александру Пахмутову с днем рождения.
РИА Новости 11:38
Шоу-бизнес
50-летняя Татьяна Буланова рассказала о новом возлюбленном
В 2016 году звезда 90-х годов Татьяна Буланова рассталась со своим супругом, хоккеистом Владиславом Радимовым, спустя 11 лет брака.
Passion.ru 08:00
Происшествия
47news и Mash: в квартире доцента Соколова нашли тело выпускницы СПбГУ
47news и Mash: в квартире доцента Соколова нашли тело выпускницы СПбГУ В петербургской квартире кандидата исторических наук преподавателя СПбГУ Олега Соколова нашли обезглавленное тело 24-летней выпускницы вуза, сообщают 47news и "Mash на Мойке".
Медиазона 07:12
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
REGNUM 09:57
Политика
Зеленский перечислил изобретения украинцев
Lenta.ru вчера в 21:01
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Происшествия
В Смоленской области глава района погиб при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара.
РИА Новости 01:02
Футбол
Карапетян: «Никто из игроков „Сочи“ не хочет, чтобы Точилин уходил»
Никто не хочет, чтобы тренер уходил. Мы полностью отдадим себя завтра на поле.
Sport24.ru 10:02
Политика
Зеленский поручил разработать стандарт новостей для СМИ
Украинский президент Владимир Зеленский поручил кабмину подготовить законопроект о требованиях и стандартах новостей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на указ, опубликованный пресс-службой лидера.
Газета.Ru 09:30
Здоровье
Врач прокомментировала заявления о слабом здоровье миллениалов
Ранее в ноябре федерация независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association опубликовала отчет, согласно которому представители так называемого поколения миллениалов, родившиеся в 1981–1996 годах, теряют здоровье быстрее по сравнению с предыдущим поколением Х (родившиеся в 1961–1981 годах), а смертность среди них на 40% выше.
Известия 08:29
Общество
Исторический момент: 30 лет назад пала Берлинская стена
30 лет назад пала Берлинская стена, которая долгие годы разделяла Германию на две части – ФРГ и ГДР.
МИР 24 06:04
Происшествия
Против экс-главы Элисты возбудили уголовное дело
Следственный комитет подозревает бывшего главу Элисты в злоупотреблении должностными полномочиями, в отношении него возбуждено уголовное дело.
RT на русском 10:46
Армия и оружие
40 лет назад в США ошибочно объявили ядерную тревогу
40 лет назад американские военные зафиксировали ядерную атаку СССР по США. Ответного удара не последовало.
Газета.Ru 06:46