Представительницы прекрасного пола составляют 53,77 % населения страны. Об этом "Российской газете" сообщили в Росстате. Мужчин больше лишь в одном регионе - Чукотском автономном округе.

с чего всё началось

Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин проживает больше, чем женщин. При этом меньше всего мужского населения оказалось в Ярославской области. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата в субботу, 9 ноября.

Росстат подсчитал соотношение мужчин и женщин в стране

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