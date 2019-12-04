Общество

МР7.руМР7.руРосстат подсчитал стоимость новогоднего оливье

В России продукты на салат оливье подорожали за год на 4,6%. Если год назад четыре порции салата стоили 325 рублей, то сейчас они обойдутся в 340 рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат. Больше всего из ингредиентов подорожал лук — на 10%.
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с чего всё началось

Год познается в еде: тазик оливье обойдется россиянам в 1 тыс. рублей

За год стоимость продуктов для оливье выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Тазик традиционного новогоднего салата (12 порций) обойдется россиянам в 1,02 тыс. рублей.
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