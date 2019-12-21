Общество

RT на русскомRT на русскомРосстат подсчитал стоимость новогоднего стола

Дороже всего новогоднее застолье обойдётся жителям Чукотки — в 9528,58 руб. Дешевле всего новогодний стол окажется в Ингушетии — 3500 руб.
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с чего всё началось

Росстат подсчитал, во сколько россиянам обойдется новогодний стол

Росстат по просьбе "Российской газеты" подсчитал стоимость новогоднего стола. В среднем на новогодний стол среднестатистический житель России потратит 6430,78 рублей. За год новогоднее застолье подорожало на 2,74 процента.
Российская газетавчера в 18:00

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Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в России

РИА Новости04:41

Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола в стране

РБК08:00

Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для россиян в этом году

Комсомольская правда06:15

Названа средняя стоимость новогоднего стола в России

Lenta.ru08:39

Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для россиян

Газета.Ru04:11

Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола

RT на русском03:55

Росстат подсчитал, во сколько россиянам обойдется новогодний стол

Российская газетавчера в 18:00
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Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.
ТАСС 08:12
Общество

Террористы совершили три атаки на энергообъекты в Сирии

РИА Новости 03:49
Политика

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Lenta.ru 02:57
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Ruposters.ru вчера в 08:58
Энергетика

«Газпром» и «Нафтогаз» могут заключить контракт на пять лет

ТАСС/ "Газпром" и "Нафтогаз" могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на пять лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. Такие цифры журналистам подтвердили в "Газпроме" после их публикации в украинских СМИ.
ТАСС 04:47
Происшествия

В Архангельске две девушки убили свою ровесницу

Рыбинская неделя вчера в 09:00
Гаджеты

Смартфон OPPO A8 с тройной камерой и 128 Гбайт памяти оценён в $170

В ассортименте OPPO появился относительно недорогой смартфон A8, использующий аппаратную платформу MediaTek и операционную систему ColorOS 6.1 на основе Android 9 Pie.
3DNews вчера в 07:15
Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Газета.Ru 00:50
Политика

Партия Зеленского провела корпоратив на бывшем вертодроме Януковича

РБК 04:50
Спорт

СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:05
Кино

Режиссер фильма «Текст» рассказал, как Асмус согласилась на секс-сцену

Актриса Кристина Асмус была осведомлена о съемках откровенной сцены перед принятием решения об утверждении ее на роль девушки Нины в фильме «Текст».
Слово и Дело 06:17
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
RT на русском вчера в 01:16
Политика

Аналитики оценили риск задержки строительства «Северного потока-2»

Похожего мнения придерживается и аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук, который в беседе с РБК подтвердил, что американские санкции, вероятно, приведут к задержкам.
РБК 05:28
Биатлон

Поршнева и Поварницын стали вторыми в сингл-миксте на этапе Кубка IBU

Россияне Анастасия Поршнева и Александр Поварницын завоевали серебро в одиночной смешанной эстафете (сингл-миксте) на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Обертиллиахе.
РИА Новости 05:29
Религия

В РПЦ рассказали, допустимо ли православному человеку брать кредиты

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что верующим допустимо оформлять кредиты и банковские вклады, но стоит отказаться от рискованных банковских операций.
Газета.Ru 07:58
Политика

Небензя прокомментировал отказ СБ ООН от предложения России по Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал отказ членов Совета Безопасности организации поддержать предложенную Москвой резолюцию о гуманитарной помощи Сирии.
RT на русском вчера в 16:34
Здоровье

Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю

Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Lenta.ru вчера в 19:33
Происшествия

В Тулуне возбудили уголовное дело после гибели трех человек при обвале

РИА Новости вчера в 23:44
Происшествия

Пять человек погибли при ДТП в Алтайском крае

Погибли все находившиеся в обоих автомобилях.
Говорит Москва 08:29
Биатлон

Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
REGNUM 07:48
Общество

Представитель Акимова: решение о снижении нештрафуемого порога скорости не принято

Правкомиссия по безопасности дорожного движения не принимала решения о снижении нештрафуемого порога скорости, сообщил журналистам представитель вице-премьера Максима Акимова.
ТАСС 07:21
Экономика

ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
RT на русском вчера в 15:25
Армия и оружие

Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США

В ходе учебного боя С-400 удалось зафиксировать все цели. Это вызвало волну возмущения в Америке.
RuNews24.ru 00:36
Происшествия

В Волгоградской области автобус столкнулся с КамАЗом

Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком КамАЗ на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
РИА Новости 02:57
Происшествия

В Челябинске мужчину задержали по подозрению в убийстве месячного сына

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в убийстве младенца.
РБК 06:47
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы

REGNUM вчера в 23:48
Происшествия

В Баку совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Гоа в Москву

Экстренную посадку совершил пассажирский самолёт российской авиакомпании Azur Air, летевший из Гоа в Москву, в аэропорту Баку.
REGNUM 05:22
Общество

Ремонт в петербургской больнице имени Боткина начнут в 2021 году

Ремонт в Санкт-Петербургской клинической инфекционной больнице имени Боткина планируется начать в 2021 году, сообщил журналистам губернатор города Александр Беглов, который после пресс-конференции президента РФ выехал в больницу на встречу с главным врачом Алексеем Яковлевым.
Российская газета 19 декабря в 11:27
Шоу-бизнес

Первые фото со съемок шоу Ксении Собчак на Первом канале слили в Сеть

Экспресс газета вчера в 23:14
Культура

Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей

Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
ТАСС 07:31
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