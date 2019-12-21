Общество
RT на русскомРосстат подсчитал стоимость новогоднего стола
Дороже всего новогоднее застолье обойдётся жителям Чукотки — в 9528,58 руб. Дешевле всего новогодний стол окажется в Ингушетии — 3500 руб.
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с чего всё началось
Росстат по просьбе "Российской газеты" подсчитал стоимость новогоднего стола. В среднем на новогодний стол среднестатистический житель России потратит 6430,78 рублей. За год новогоднее застолье подорожало на 2,74 процента.Российская газетавчера в 18:00
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Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что верующим допустимо оформлять кредиты и банковские вклады, но стоит отказаться от рискованных банковских операций.
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Небензя прокомментировал отказ СБ ООН от предложения России по Сирии
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В Тулуне возбудили уголовное дело после гибели трех человек при обвале
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Погибли все находившиеся в обоих автомобилях.
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В ходе учебного боя С-400 удалось зафиксировать все цели. Это вызвало волну возмущения в Америке.
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Первые фото со съемок шоу Ксении Собчак на Первом канале слили в Сеть
Культура
Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей
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