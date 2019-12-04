Общество
iReactorРосстат рассчитал индекс оливье
При расчете индекса оливье Росстат учитывал стоимость консервированных огурцов, репчатого лука, картофеля, моркови, куриных яиц, вареной колбасы, майонеза и горошка. Больше всего за год подорожали в цене репчатый лук (10%), вареная колбаса, горошек и огурцы (на 6%).
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с чего всё началось
Для расчета индекса оливье Росстат традиционно предлагает следующий рецепт салата: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).Известиявчера в 16:01
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Общество
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Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
Экономика
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Общество
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МИД КНДР назвал диалог по денуклеаризации «уловкой» США
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Наука
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Группа японских исследователей из Университета Мэйдзи подала заявку на проведение эксперимента по выращиванию человеческой поджелудочной железы в организме свиньи.