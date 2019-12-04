Общество

iReactoriReactorРосстат рассчитал индекс оливье

При расчете индекса оливье Росстат учитывал стоимость консервированных огурцов, репчатого лука, картофеля, моркови, куриных яиц, вареной колбасы, майонеза и горошка. Больше всего за год подорожали в цене репчатый лук (10%), вареная колбаса, горошек и огурцы (на 6%).
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с чего всё началось

Год познается в еде: тазик оливье обойдется россиянам в 1 тыс. рублей

Для расчета индекса оливье Росстат традиционно предлагает следующий рецепт салата: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).
Известиявчера в 16:01

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В Росстате назвали стоимость продуктов для оливье

RT на русскомвчера в 21:02

Индекс Оливье-2020: Новогодний салат за год подорожал на 4,6%

Комсомольская правда08:35

Росстат подсчитал стоимость тазика оливье

РИА Новости02:06

Росстат подсчитал стоимость продуктов для оливье

РБК00:30

Рост цен на оливье шокировал

Московский Комсомолец11:36

«Известия»: за год ингредиенты для оливье подорожали в среднем на 4,6%

ТАССвчера в 20:17

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

Известиявчера в 17:09
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Футбол

Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года

Руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" и болельщик московского "Спартака" Олег Семенов заявил, что фанат столичного клуба Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки во время матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 08:45
Политика

Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:54
Происшествия

ГИБДД предупредила о росте смертности на дорогах России

Более 15 тысяч человек погибли на дорогах России с начала года.
News.ru 02 декабря в 02:50
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском 10:24
Экономика

«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»

Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
RT на русском 10:45
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Армия и оружие

Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
Интерфакс 10:12
Общество

Валдис Пельш опроверг информацию об экстренной госпитализации

ТАСС 05:56
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Известия 06:10
Футбол

Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
АБН 07:36
Фигурное катание

Загитова выступит последней в короткой программе на финале Гран-при

В Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
Sport24.ru 06:51
Гаджеты

Подтверждено ещё одно отличие Samsung Galaxy S11

Анонимные источники сообщили ресурсу, что Samsung Galaxy S11 точно получил возможность записи 8K.
iXBT.com 12:02
Армия и оружие

Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
КП - Донецк 09:38
Общество

РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Газета.Ru 04:55
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс 02:24
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru 09:37
Авто

KIA рассказала о новинках для России в 2020 году

Компания KIA в 2020 году представит на российском рынке компактный кроссовер Seltos и новый Mohave.
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Политика

МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
ТАСС 11:33
Политика

Посол Дании в РФ объяснил ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Сендергорд подчеркнул, что решение не было политическим, так как в его принятии не участвовал министр иностранных дел Дании.
Газета.Ru вчера в 03:48
Общество

В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
РБК 12:15
Шоу-бизнес

«Давай поженимся» планируют закрыть после Нового года

ФАН 02:53
Происшествия

Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

Газета.Ru 12:08
Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

100 лет догоняющего развития Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).
РБК 08:16
Происшествия

В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
RT на русском 00:17
Политика

Россия ответит на высылку двух дипломатов из Германии

Российский МИД прокомментировал объявление аналогичного ведомства ФРГ об объявлении двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата.
Комсомольская правда 07:17
Шоу-бизнес

Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян

Что касается своей пенсии, то Лещенко заявил, что всю ее тратит на благотворительность.
Privet-Rostov.ru 11:39
Общество

Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Газета.Ru 08:24
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

РИА Новости 07:35
Политика

МИД КНДР назвал диалог по денуклеаризации «уловкой» США

Диалог по денуклеаризации, о котором говорят США, является не более чем "уловкой", призванной "выиграть им время", заявил МИД КНДР.
РИА Новости вчера в 00:56
Наука

В Японии вырастят человеческую железу в организме свиньи

Группа японских исследователей из Университета Мэйдзи подала заявку на проведение эксперимента по выращиванию человеческой поджелудочной железы в организме свиньи.
РЕН ТВ 02 декабря в 20:08
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