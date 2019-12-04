Для расчета индекса оливье Росстат традиционно предлагает следующий рецепт салата: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

с чего всё началось

При расчете индекса оливье Росстат учитывал стоимость консервированных огурцов, репчатого лука, картофеля, моркови, куриных яиц, вареной колбасы, майонеза и горошка. Больше всего за год подорожали в цене репчатый лук (10%), вареная колбаса, горошек и огурцы (на 6%).

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