Общество
РидусРосстат подсчитал траты россиян на еду
Россияне тратят на еду от 20 до 50% бюджета, при этом набор продуктов для людей с разным достатком аналогичен, следует из данных исследования Росстата. В среднем на продукты питания приходится 31,2% от всех расходов. Однако этот показатель различается в разных доходных группах.
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Россияне тратят на еду около трети своего дохода, при этом набор продуктов на их столе мало меняется по мере роста заработка. Такие выводы можно сделать из исследования Росстата о рационе россиян.Коммерсантъвчера в 15:00
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Новости за ночь: Росстат выяснил, сколько россияне тратят денег на еду
Национальная служба новостейвчера в 23:54
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Гинер прибыл на заседание комитета РФС по этике
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Происшествия
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Политика
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Общество
Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
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Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака
Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
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Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
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Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности 100 раз пожать руку Владимиру Путину, если Украине вернут Крым, заявил, что главе российского государства лучше жать руку, не поднимая этот вопрос.
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Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Технологии
Создан МРТ-томограф для людей с лишним весом
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами
В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Политика
Евросоюз продлил санкции против России
США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Общество
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В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Общество
Новый способ оплаты введут на ЗСД
В «Магистрали северной столицы» ожидают, что услуга будет востребован, так как процент оплаты банковскими картами среди тех, кто еще не пользуется транспондерами, быстро растет.
Политика
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Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust
Создатели рекомендуют закрыть игру, отключить мышь Bloody или A4Tech, после чего подключить иную и снова запустить проект.
Киберспорт
Определены победители The Game Awards–2019
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Трамп заявил о скором заключении торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп отметил, что вскоре с Китаем будет заключена торговая сделка.
Экономика
Госдума поддержала в I чтении усиление защиты прав дольщиков
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты прав участников долевого строительства.
Политика
Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области
Стало известно имя врио губернатора Иркутской области. Им назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о возвращении силовиков на участок отвода сил в Донбассе
Украинские силовики вернулись на свои позиции на участке разведения сил и средств у Станицы Луганской в Донбассе, заявили в пятницу журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.