Общество
РидусРосстат подсчитал траты россиян на еду
Россияне тратят на еду от 20 до 50% бюджета, при этом набор продуктов для людей с разным достатком аналогичен, следует из данных исследования Росстата. В среднем на продукты питания приходится 31,2% от всех расходов. Однако этот показатель различается в разных доходных группах.
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Россияне тратят на еду около трети своего дохода, при этом набор продуктов на их столе мало меняется по мере роста заработка. Такие выводы можно сделать из исследования Росстата о рационе россиян.Коммерсантъвчера в 15:00
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Политика
Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.
Происшествия
Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась
Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, в здании хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, идет эвакуация людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Шоу-бизнес
В Москве умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
Дата и место похорон пока не определены. Екатерина Дурова родилась в семье народного артиста СССР Льва Дурова и актрисы Ирины Кириченко.
Экономика
Зарплаты немного вырастут: Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
Проект закона об увеличении МРОТ с 1 января 2020 года был разработан российским правительством и внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента еще 30 сентября.
Общество
Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет
Естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259 600 человек, следует из данных Росстата.
Общество
Путин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо снижать ставку по ипотеке, однако искусственно это делать опасно, передает ТАСС.
Политика
Минфин США исключил из санкционного списка ряд российских компаний
Министерство финансов США исключило из санкционного списка ряд российских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства.
Политика
МИД прокомментировал гибель основателя «Белых касок»
Гибель основателя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье была выгодна не России и Сирии, а его кураторам.
Армия и оружие
Инциденты с «Адмиралом Кузнецовым» объяснили деградацией ВМФ России
Журналисты отметили, что частые инциденты в ВМФ России свидетельствуют о деградации российского флота.
Футбол
Гинер оценил переход 75% ЦСКА под контроль ВЭБа
Ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что наблюдательный совет компании принял решение конвертировать долг футбольного клуба ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75% акций команды.
Общество
Путин поручил обеспечить медиков служебным жильём
Президент РФ Владимир Путин в поручении правительству и главам регионов распорядился обеспечить медработников служебным жильём.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина
Происшествия
Подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест
Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест Яну Дугарь, которая подозревается в участии в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Футбол
Виллаш-Боаш сравнил «Порту» с порно
Андре Виллаш-Боаш, ранее работавший в «Порту», сравнил свою бывшую команду с порнографией, утверждает АS.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Происшествия
Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Киберспорт
Анонсирована первая игра для PlayStation 5 – Godfall
Первой игрой в стартовой линейке PlayStation 5 станет Godfall. Такой анонс сделали на церемонии The Game Awards 2019.
Политика
Зеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей.
Политика
Съемочной группе НТВ отказали во въезде на Украину
Корреспондента российского телеканала НТВ Сергея Савина вместе со съемочной группой не пустили на территорию Украины при попытке въехать в страну через аэропорт «Борисполь» в Киеве.
Политика
Путин посетил завод двигателей автоконцерна «Камаз»
Президент России Владимир Путин осмотрел завод двигателей на производственной площадке автоконцерна «Камаз».
Общество
Украина возобновила импорт электроэнергии из России, пишут СМИ
Украинские компании-трейдеры с 11 декабря возобновили поставки электроэнергии из России, пишут "Украинские новости".
Шоу-бизнес
Андрей Губин возвращается на сцену
Продюсер, сотрудничающий с исполнителем, уверен, что гастрольный тур не за горами. В 90-е не было более популярного певца, чем Андрей Губин.
Экономика
В санкциях против России увидели положительный эффект
Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
Биатлон
Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Экономика
Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Авто
Компания Kia зарегистрировала новый фирменный логотип
Как сообщает издание Motor1, компания Kia зарегистрировала в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) новый фирменный логотип, который в будущем может заменить актуальную эмблему бренда.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Кино