Россияне тратят на еду около трети своего дохода, при этом набор продуктов на их столе мало меняется по мере роста заработка. Такие выводы можно сделать из исследования Росстата о рационе россиян.

с чего всё началось

Россияне тратят на еду от 20 до 50% бюджета, при этом набор продуктов для людей с разным достатком аналогичен, следует из данных исследования Росстата. В среднем на продукты питания приходится 31,2% от всех расходов. Однако этот показатель различается в разных доходных группах.

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