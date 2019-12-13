Общество
РидусРосстат подсчитал траты россиян на еду
Россияне тратят на еду от 20 до 50% бюджета, при этом набор продуктов для людей с разным достатком аналогичен, следует из данных исследования Росстата. В среднем на продукты питания приходится 31,2% от всех расходов. Однако этот показатель различается в разных доходных группах.
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с чего всё началось
Россияне тратят на еду около трети своего дохода, при этом набор продуктов на их столе мало меняется по мере роста заработка. Такие выводы можно сделать из исследования Росстата о рационе россиян.Коммерсантъ12 декабря в 15:00
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Средняя доля трат на еду в России в три раза выше, чем в Британии и Нидерландах
Собеседниквчера в 06:04
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