Экономика
АМИТЕЛРоссияне потратили почти 700 млрд рублей на медуслуги в 2018 году
Россияне по итогам 2018 года заплатили за медицинские услуги 678 млрд рублей – на 8% больше, чем в 2017, сообщает РИА "Новости". В среднем каждый житель России потратил в прошлом году 4 615 рублей на оплату медицинских услуг, согласно данным Росстата.
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Политика
«Нафтогаз» хочет обсудить предложение «Газпрома» с Еврокомиссией
НАК «Нафтогаз Украины» планирует обсудить предложение «Газпрома» о продлении транзитного контракта с участием РФ и Еврокомиссии.
Игры
Valve анонсировала Half-Life: Alyx — первые детали в четверг
Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Мы рады представить нашу флагманскую VR-игру Half-Life: Alyx в этот четверг в 21:00 по московскому времени.
Армия и оружие
В Мали боевики убили 24 военных
Футбол
Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем
Армия и оружие
Ким Чен Ын на учениях десантников заявил о важности подготовки к войне
Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил в понедельник учения военно-воздушных сил и сил ПВО и подчеркнул необходимость повышения готовности страны к войне, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Общество
В школах Тюмени отменены занятия начальных классов
В настоящее время в Тюмени -26,9 градусов, которые ощущаются как -35 градусов.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
Футбол
Малафеев оценил шансы на возвращение Акинфеева в сборную России
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал появившиеся слухи о возможном возвращении вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России.
Политика
На Украине назвали условие для прекращения войны в стране
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что властям Украины необходимо начать действовать в рамках закона для прекращения внутриукраинского конфликта.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Армия и оружие
Глава разведки Ирака сообщил об угрозе возрождения ИГ
Члены террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) готовят массовые побеги своих соратников из тюрем Сирии и Ирака, сообщил CNN глава военной разведки Ирака генерал-лейтенант Саад аль-Аллак.
Здоровье
Уже не смешно: глава Минздрава рассказала о средних зарплатах врачей
Врачи и фармацевты с высшим образованием получают в среднем 79 тысяч рублей, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова вчера на телеканале «Россия-1».
Армия и оружие
Канадский профессор обнародовал список стран-врагов США: открывает Россия
Составленный канадским социологом список недругов Америки открывает Россия.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
«Что касается детского хирурга Каабака, то до недавнего времени он осуществлял свою деятельность в НМИЦ здоровья детей Минздрава России на условиях внешнего совместительства и был оформлен на 0,25 ставки», — говорится в сообщении.
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Армия и оружие
В Сирии курды подожгли российский патруль
На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Общество
Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размером России
Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что высокая смертность на российских дорогах связана с размерами страны и протяженностью трасс.
Общество
Замглавы ФСИН Максименко написал заявление об отставке
Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко написал заявление об отставке по собственному желанию.
Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуации в Сирии и на Украине
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службе Кремля.
Происшествия
Главу УВД на московском метро отправили в отставку
Руководитель УВД на Московском метрополитене генерал-майор Николай Савченко уволен после стрельбы на станции «Рязанский проспект», которую полицейский Алексей Смирнов открыл по своим коллегам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник, 18 ноября.
Общество
Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами
Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.
Армия и оружие
Боги войны: в России отмечают День ракетных войск и артиллерии
Во вторник, 19 ноября, в России отмечается День ракетных войск и артиллерии.
Политика
В бундестаге заявили, что Европе не нужен сжиженный газ из США
Европа не нуждается в американском сжиженном газе. С таким заявлением выступил депутат бундестага Александер Ной.
Происшествия
В Челябинске вспыхнул компрессорный завод
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.