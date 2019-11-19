Россияне по итогам 2018 года заплатили за медицинские услуги 678 млрд рублей – на 8% больше, чем в 2017, сообщает РИА "Новости". В среднем каждый житель России потратил в прошлом году 4 615 рублей на оплату медицинских услуг, согласно данным Росстата.

Россияне потратили почти 700 млрд рублей на медуслуги в 2018 году

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