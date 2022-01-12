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Росстат подтвердил оценку инфляции в РФ за 2021 год на уровне 8,4%

Инфляция в России в декабре 2021 года ускорилась до 0,82% и составила по итогам года 8,39%, свидетельствует публикация
 Росстата.
Коммерсантъ
Услуги по итогам года выросли в цене на 4,98 процента, отмечается на сайте Росстата.
Вечерняя Москва
Цены на плодоовощную продукцию выросли на 3,55% к ноябрю, по сравнению с декабрем 2020 года рост составил 13,98% (в 2020 году на 17,4%).
РИА Новости
Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,64% (в годовом выражении - на 8,58%).
РИА Новости

Подробнее о событии

Росстат опубликовал окончательные данные по инфляции - 8,39% в 2021 году
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Годовая инфляция в России в декабре замедлилась до 8,39%
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