Имя роботу FEDOR, который в 2019 году летал на МКС, еще на стадии концепта в шутку дал Дмитрий Рогозин, и только впоследствии оно превратилось в аббревиатуру "со смыслом", рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
Группа из 25 членов сената США от Демократической партии во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представила законопроект о новых санкциях против России и Владимира Путина, которые Вашингтон может принять в случае обострения ситуации на Украине.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проинформировал министров обороны ЕС, проводящих во французском Бресте неформальные встречи, об итогах заседания Совета Россия — НАТО, следует из заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Twitter.
Истинную причину в интервью Handelsblatt назвал глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот Он отметил, что США сами хотят продавать свой сжиженный газ в Европе по высоким ценам.