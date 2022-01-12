Имя роботу FEDOR, который в 2019 году летал на МКС, еще на стадии концепта в шутку дал Дмитрий Рогозин, и только впоследствии оно превратилось в аббревиатуру "со смыслом", рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.