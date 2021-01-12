Москва, 12 января 2021, 17:00 — REGNUM Министерство обороны России и предприятие «Севмаш» подписали договор на постройку еще двух стратегических атомных подводных крейсеров проекта «Борей-А», сообщил 12 января журналистам гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.
Попытки обеспечить прозрачность выборов в режиме реального времени отклонили, в то же самое время, как огромные толпы людей рассеяли, выборщиков утвердили, восхождение Байдена во власть обеспечили, а последователей Трампа заклеймили как «внутренних террористов».