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Финмаркет

Росстат подтвердил оценку инфляции за 2020 год на уровне 4,9%

Росстат подтвердил оценку по инфляции в России в 2020 году на уровне 4,9%.В источнике
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Интерфакс

Росстат подтвердил оценку инфляции в РФ за 2020 год на уровне 4,9%

Интерфакс11:14
Саминвестор

Росстат предварительно оценил инфляцию 2020 года в 4,9%

Саминвесторвчера в 00:35
Финмаркет

Росстат подтвердил оценку инфляции за 2020 год на уровне 4,9%

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Росстат назвал уровень инфляции в России в 2020 году

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Росстат: инфляция в 2020 г. составила 4,9%

Деловое.ТВвчера в 01:06
ТАСС

Росстат подтвердил оценку инфляции на уровне 4,9% по итогам 2020 года

ТАСС11:01
Коммерсантъ

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Коммерсантъвчера в 16:28

Минобороны заказало «Севмашу» еще два стратегических атомохода «Борей-А»

Москва, 12 января 2021, 17:00 — REGNUM Министерство обороны России и предприятие «Севмаш» подписали договор на постройку еще двух стратегических атомных подводных крейсеров проекта «Борей-А», сообщил 12 января журналистам гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.
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Последний бой Трампа

Попытки обеспечить прозрачность выборов в режиме реального времени отклонили, в то же самое время, как огромные толпы людей рассеяли, выборщиков утвердили, восхождение Байдена во власть обеспечили, а последователей Трампа заклеймили как «внутренних террористов».
Свободная Пресса09:48