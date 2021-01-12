Последний бой Трампа

Попытки обеспечить прозрачность выборов в режиме реального времени отклонили, в то же самое время, как огромные толпы людей рассеяли, выборщиков утвердили, восхождение Байдена во власть обеспечили, а последователей Трампа заклеймили как «внутренних террористов».