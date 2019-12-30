Экономика
Ореанда-НовостиРосстат посчитал количество бедных россиян
Росстат посчитал количество бедных россиян. По мнению специалистов, уровень бедности в третьем квартале этого года снизился до уровня 12%, сообщает издательство «Интерфакс». Стоит отметить, что по данным Росстата, уровень бедности в России носит сезонный характер.
Читать в источнике
Оценить352
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Происшествия
В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем
Политика
Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Шоу-бизнес
Разин оскорбил раскритиковавшего его Лещенко
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин не стерпел слов Льва Лещенко о том, что группа обязана успехом главным образом Юрию Шатунову, а Разин был в коллективе лишь администратором, а не певцом.
Хоккей
Сборная России сыграет с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ
Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Политика
Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной
Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Кино
Греф порассуждал о будущем кино
Футбол
Хави: «„Манчестер Сити“ сделает упор на Лигу чемпионов»
Бывший футболист "Барселоны" Хави считает, что "Манчестер Сити" будет бороться за победу в Лиге чемпионов, учитывая, что в АПЛ у них мало шансов навязать борьбу "Ливерпулю".
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
Армия и оружие
Американским военным запретили пользоваться TikTok
Служащим Вооруженных сил (ВС) США запретили использовать китайское приложение TikTok, сообщает портал Military.com со ссылкой на представителя американских ВС Робин Очоа.
Политика
Медведев заявил об урегулировании с Украиной всех вопросов по газу
Все вопросы по газу с Украиной урегулированы, взаимные претензии прекращены, транзит российского газа продолжится на условиях, устраивающих все стороны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отметив, что даже по самым сложным вопросам можно договариваться.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон сообщил, что уехал в Ливан
Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон сообщил, что находится в Ливане.
Энергетика
Болгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января
Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова.
Происшествия
Подозреваемый в подготовке терактов в Санкт-Петербурге арестован
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя, которого подозревают в подготовке терактов.
Музыка
«Михайловские бабушки» из Башкирии выиграли миллион в конкурсе Тимати
Гаджеты
Представлены новые умные смарт-часы Xiaomi Watch Color
Представлены умные смарт-часы Xiaomi Watch Color, купить которые можно будет с 3 января.
Авто
Kia Seltos прошел краш-тест ANCAP
Версия для рынков Австралии и Новой Зеландии прошла типовые краш-тесты в местной лаборатории ANCAP.
Общество
Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы
Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы.
Здоровье
Нарколог рассказал о правилах употребления алкоголя в новогоднюю ночь
Смешивать спиртные напитки во время празднования Нового года не стоит.
Политика
Кадыров поздравил Путина с 20-летием во главе России
Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары плей-офф МЧМ
Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.
Здоровье
Уголь, лимон и танцы: как избежать похмелья после Нового года
Новый год – веселый праздник, портить который утренним похмельем вовсе не хочется. Лучший способ избежать его – выпивать умеренно.
Политика
20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке
Президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку в новогоднем обращении к россиянам 31 декабря 1999 года.
Политика
Захарова назвала Грету Тунберг «в первую очередь ребенком»
Шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг, активно занимающаяся экологической деятельностью, в первую очередь ребенок.
Футбол
Райола объяснил, почему Холанн не перешёл в «Манчестер Юнайтед»
Агент нападающего Эрлинга Холанна Мино Райола рассказал, почему футболист перешёл из «Ред Булл Зальцбурга» и дортмундскую «Боруссию», а не в «Манчестер Юнайтед».
Кино
Составлен список фильмов для праздничных выходных
Политика
В Польше задержали семерых граждан Украины по запросу РФ
Польские правоохранители задержали семерых граждан Украины для дальнейшей экстрадиции в Россию, сообщило 30 декабря радио «Громадське».
Происшествия
Родные погибших в «Зимней вишне» снова получат компенсации
Рудничный суд в Кемерове обязал собственников «Зимней вишни» выплатить дополнительную компенсацию родным погибших при пожаре.
Здоровье
Оклады врачей в Приморье в 2020 году вырастут на 10%
Как сообщалось, в рамках пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможных вариантах решения текущих проблем с зарплатами врачей, отметил, что необходимо избавиться от несправедливой дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада медработников.