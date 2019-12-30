Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиРосстат посчитал количество бедных россиян

Росстат посчитал количество бедных россиян. По мнению специалистов, уровень бедности в третьем квартале этого года снизился до уровня 12%, сообщает издательство «Интерфакс». Стоит отметить, что по данным Росстата, уровень бедности в России носит сезонный характер.
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Число бедных россиян выросло до 19,2 млн

Коммерсантъвчера в 12:37

В России выросло количество бедных

URA.Ruвчера в 09:18

Росстат назвал число бедных россиян

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Росстат заявил о сокращении числа бедных в России

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Росстат отчитался о квартальном уровне бедности в России

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Росстат зафиксировал снижение числа самых бедных россиян

ПРАЙМвчера в 08:39

В России посчитали число бедных

Lenta.ruвчера в 08:54
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Происшествия

В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем

РИА Новости 01:54
Политика

Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Газета.Ru 01:18
Шоу-бизнес

Разин оскорбил раскритиковавшего его Лещенко

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин не стерпел слов Льва Лещенко о том, что группа обязана успехом главным образом Юрию Шатунову, а Разин был в коллективе лишь администратором, а не певцом.
Культуромания 02:15
Хоккей

Сборная России сыграет с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ

Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Газета.Ru 02:33
Политика

Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной

Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
Газета.Ru 01:32
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Кино

Греф порассуждал о будущем кино

Lenta.ru вчера в 00:04
Футбол

Хави: «„Манчестер Сити“ сделает упор на Лигу чемпионов»

Бывший футболист "Барселоны" Хави считает, что "Манчестер Сити" будет бороться за победу в Лиге чемпионов, учитывая, что в АПЛ у них мало шансов навязать борьбу "Ливерпулю".
Soccer.ru 01:19
Происшествия

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости вчера в 23:30
Армия и оружие

Американским военным запретили пользоваться TikTok

Служащим Вооруженных сил (ВС) США запретили использовать китайское приложение TikTok, сообщает портал Military.com со ссылкой на представителя американских ВС Робин Очоа.
Газета.Ru 00:13
Политика

Медведев заявил об урегулировании с Украиной всех вопросов по газу

Все вопросы по газу с Украиной урегулированы, взаимные претензии прекращены, транзит российского газа продолжится на условиях, устраивающих все стороны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отметив, что даже по самым сложным вопросам можно договариваться.
РИА Новости 02:33
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Общество

Экс-глава Nissan Карлос Гон сообщил, что уехал в Ливан

Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон сообщил, что находится в Ливане.
BFM.ru вчера в 23:15
Энергетика

Болгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января

Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова.
Коммерсантъ вчера в 11:01
Происшествия

Подозреваемый в подготовке терактов в Санкт-Петербурге арестован

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя, которого подозревают в подготовке терактов.
News.ru вчера в 10:47
Музыка

«Михайловские бабушки» из Башкирии выиграли миллион в конкурсе Тимати

Аргументы и Факты - Уфа 02:23
Гаджеты

Представлены новые умные смарт-часы Xiaomi Watch Color

Представлены умные смарт-часы Xiaomi Watch Color, купить которые можно будет с 3 января.
МонаВиста вчера в 12:05
Авто

Kia Seltos прошел краш-тест ANCAP

Версия для рынков Австралии и Новой Зеландии прошла типовые краш-тесты в местной лаборатории ANCAP.
Автоновости дня 00:22
Общество

Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы.
Газета.Ru 29 декабря в 02:14
Здоровье

Нарколог рассказал о правилах употребления алкоголя в новогоднюю ночь

Смешивать спиртные напитки во время празднования Нового года не стоит.
Известия 01:57
Политика

Кадыров поздравил Путина с 20-летием во главе России

Свободная Пресса 01:32
Хоккей

Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары плей-офф МЧМ

Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.
Чемпионат 29 декабря в 21:00
Здоровье

Уголь, лимон и танцы: как избежать похмелья после Нового года

Новый год – веселый праздник, портить который утренним похмельем вовсе не хочется. Лучший способ избежать его – выпивать умеренно.
АМИТЕЛ 29 декабря в 22:35
Политика

20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке

Президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку в новогоднем обращении к россиянам 31 декабря 1999 года.
Газета.Ru 02:27
Политика

Захарова назвала Грету Тунберг «в первую очередь ребенком»

Шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг, активно занимающаяся экологической деятельностью, в первую очередь ребенок.
Известия 02:17
Футбол

Райола объяснил, почему Холанн не перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Агент нападающего Эрлинга Холанна Мино Райола рассказал, почему футболист перешёл из «Ред Булл Зальцбурга» и дортмундскую «Боруссию», а не в «Манчестер Юнайтед».
Евро-футбол.ру вчера в 09:14
Кино

Составлен список фильмов для праздничных выходных

Русская Планета 29 декабря в 22:15
Политика

В Польше задержали семерых граждан Украины по запросу РФ

Польские правоохранители задержали семерых граждан Украины для дальнейшей экстрадиции в Россию, сообщило 30 декабря радио «Громадське».
REGNUM 01:31
Происшествия

Родные погибших в «Зимней вишне» снова получат компенсации

Рудничный суд в Кемерове обязал собственников «Зимней вишни» выплатить дополнительную компенсацию родным погибших при пожаре.
ВашГород.ру вчера в 21:40
Здоровье

Оклады врачей в Приморье в 2020 году вырастут на 10%

Как сообщалось, в рамках пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможных вариантах решения текущих проблем с зарплатами врачей, отметил, что необходимо избавиться от несправедливой дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада медработников.
Интерфакс - Россия 02:16
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