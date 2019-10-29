Экономика

Газета.RuГазета.RuРосстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности. Об этом сообщается на сайте ведомства. Росстат назвал сообщения некоторых СМИ некорректными, так как измерение уровня бедности осуществляется с 1992 года по одной и той же методике.
Читать в источнике
Комментировать958
с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК28 октября в 17:00

Подробнее о событии

Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

Газета.Ru29 октября в 13:24

ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян

РИА Новости29 октября в 10:58

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.com28 октября в 17:54

Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъ28 октября в 19:23

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолец28 октября в 19:16

Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русском28 октября в 20:18

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

РБК28 октября в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

"Днем в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа", - говорится в релизе.
РИА Новости 08:57
Политика

Болгария отказала в визе российскому дипломату

Болгария отказала в выдаче визы военному атташе российского посольства в Софии.
Lenta.ru вчера в 12:19
Шоу-бизнес

Вележева после пьяного авиадебоша не смогла выйти на сцену в Израиле

Заслуженная артистка РФ Лидия Вележева, устроившая накануне пьяный авиадебош, не смогла сыграть спектакль в Израиле.
РЕН ТВ 02:03
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Политика

НАТО и Украина призвали Россию отдать Крым

Россия должна передать контроль над Крымом Украине, говорится в заявлении комиссии Украина – НАТО.
Взгляд.ру 07:25
Происшествия

Двухлетний ребенок заступился за мать и попал в больницу

Двухлетний ребенок попал в больницу после того, как попытался защитить мать.
Дни.ру 07:49
Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Киберспорт

В Steam появятся игры Electronic Arts

Компании Electronic Arts и Valve достигли соглашения, в результате которого игры EA появятся на торговой площадке Steam, а также будет доступна цифровая подписка EA Access, ранее доступная только в Origin.
Inc-news.ru 29 октября в 14:14
Политика

Путин призвал руководителей «не плакаться» из-за кредитов

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с кредиторскими задолженностями медицинских учреждений, заявил, что в каждом случае необходимо разбираться отдельно.
RT на русском 07:41
Политика

Зеленский объявил дату разведения сил в Петровском

Разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское на линии соприкосновения в Донбассе запланировано на 4 ноября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 08:41
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Армия и оружие

Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Известия вчера в 19:26
Общество

В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.
РБК 06:17
Происшествия

В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия вчера в 10:54
Игры

Новые скриншоты PC-версии Red Dead Redemption 2 в 4K-разрешении

Компания Nvidia в своём официальном Twitter-аккаунте опубликовала три новых скриншота PC-версии Red Dead Redemption 2 в 4K-разрешении.
Игромания.ру 06:00
Общество

Симоньян не выдержала интервью Собчак

Чтобы взять интервью у Маргариты Симоньян, Собчак обратилась за помощью к общим знакомым, которые помогли уговорить главного редактора телеканала RT.
Uznayvse.ru 08:15
Шоу-бизнес

Рики Мартин в четвертый раз стал отцом

Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru вчера в 03:07
Политика

Путин поручил улучшить транспортную доступность Калининграда

Меры, которые принимаются на сегодняшний день для улучшения транспортной доступности Калининграда, недостаточны.
REGNUM 08:42
Общество

Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Политика

В Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Владимира Путина

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию КГБ СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:58
Общество

Счетная палата: деньги на поддержку кино выводили в офшоры

Банкротство в искусстве: картины, книги и кино Счётная палата рассмотрела пять реестров первичных оправдательных документов и установила, что 60% от сметной стоимости кинокартин направляются либо в зарегистрированную на Кипре организацию, либо в российские компании.
Право.ру 04:59
Армия и оружие

Загоризонтные РЛС «Подсолнух» развернули на трех направлениях

«Подсолнух» относится к числу так называемых загоризонтных РЛС с поверхностной волной – позволяющих обнаруживать сотни объектов на расстоянии в тысячи километров, то есть находящихся за радиогоризонтом.
Взгляд.ру вчера в 01:17
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами

Журналистская правда вчера в 10:25
Политика

Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7

Комитет по иностранным делам палаты представителей в американском конгрессе единогласно принял резолюцию против участия России в саммите формата G7.
РБК вчера в 21:26
Политика

Помпео назвал Компартию Китая угрозой США

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая (КПК) в желании заполучить мировое господство и призвал Вашингтон противостоять Пекину.
Известия 03:10
Политика

Россия отправила в США ракетные двигатели РД-180

Газета.Ru 06:32
Политика

Путин прокомментировал разговор Зеленского с нацистами на Донбассе

Президент России Владимир Путин отреагировал на ставший знаменитым разговор украинского лидера Владимира Зеленского с нацистами в поселке Золотое на оккупированной Луганщине.
Rusvesna.su вчера в 14:41
Политика

В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом

Донецк готов к проведению взаимного обмена заключенными с Киевом по формуле «52 на 85», заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
Взгляд.ру 07:49
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное