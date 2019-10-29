Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

с чего всё началось

Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности. Об этом сообщается на сайте ведомства. Росстат назвал сообщения некоторых СМИ некорректными, так как измерение уровня бедности осуществляется с 1992 года по одной и той же методике.

Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

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