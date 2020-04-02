Коронавирус
ДождьРосстат предложил перенести перепись населения
Росстат предлагает перенести всероссийскую перепись населения на 2021 год из-за коронавируса. В пресс-службе ведомства заявили, что это не повлияет на качество и результаты исследования. Фото: Александр Авилов / агентство «Москва»
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с чего всё началось
"Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и готово предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи, чтобы она прошла максимально эффективно и в намеченном формате", – передают слова главы ведомства Павла Малкова.РИА Новости01:08
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Здоровье
На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания
88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» отправился на ремонт и модернизацию
Фрегат "Адмирал Горшков" ВМС России отправился из Североморска в Северодвинск на ремонт и модернизацию.
Гаджеты
В России стартовали продажи новых MacBook Air
В России стартовали продажи новых MacBook Air.
Религия
Греческая церковь призвала всех на Пасху молиться дома
Синод Элладской православной церкви призвал всех на Пасху молиться дома, соблюдать рекомендации властей по защите общественного здоровья в период пандемии и не слушать тех, кто призывает не повиноваться во имя веры.
Энергетика
Цена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5
Стоимость сорта Urals в Северо-Западной Европе на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам 1 апреля подешевела до $10,54 за баррель, установив новый антирекорд за последние дни, сообщило агентство Argus.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегических важных компаний страны.
Политика
МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование
Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
Биатлон
СБР обвинил Драчева в растрате денег на жену
Союз биатлонистов России (СБР), в лице исполнительного директора Сергея Голикова, обвинил главу СБР Владимира Драчева в растрате денег союза на супругу и ее нужды.
Энергетика
Минэнерго РФ рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке
Министерство энергетики РФ считает необходимым ежедневно мониторить ситуацию на нефтяном рынке, сообщил министр энергетики Александр Новак на заседании правительства, докладывая по вопросу об энергостратегии; он также сказал, что ведомство рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке в условиях пандемии.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть
Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Здоровье
Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
Политика
Путин выступит с новым обращением к россиянам
Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам.
Политика
«Открытые медиа»: АП, мэрия Москвы и правительство спорят - на какое время продлить «карантин»
Администрация президента, московская мэрия и правительство поспорили о том, до какого числа следует продлевать ограничения, связанные с коронавирусом, рассказали собеседники «Открытых медиа».
Общество
Не успевшим покинуть шенгенскую зону россиянам продлят визы
Туристы, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за ситуации с коронавирусом, могут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать их не будут, заявил в четверг, 2 апреля, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «РИА Новости».
Футбол
Геркус назвал шорт-лист потенциальных тренеров «Локомотива», который рассматривался в 2017 году
По словам Геркуса, в шорт-лист входили колумбиец Рейнальдо Руэда, немец Армин Фе и валлиец Крис Коулмэн.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Общество
В 14 городах Татарстана ввели особый порядок въезда и выезда
На въездах в Казань установлено 14 постов, которые проверяют соблюдение гражданами режима обязательной самоизоляции.
Единоборства
Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина
Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Общество
В Новосибирске прилетевших из Таиланда туристов отправили на карантин
Общество
Сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал сократят втрое
В России сроки рассмотрения заявлений на предоставление материнского капитала сократят втрое.
Политика
Китай отверг обвинения в сокрытии данных о коронавирусе
Китайская народная республика после первых вспышек коронавируса не скрывала данные о характере распространения болезни и численности инфицированных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
Общество
В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта
Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Политика
Губернаторов ждут неприятности по итогу борьбы с коронавирусом
Нескольким губернаторам грозят неприятности из-за плохой готовности регионов к борьбе с коронавирусом.
Общество
В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тыс. человек
За сутки в США скончались свыше 1,2 тыс. заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
Авто
«Автостат» выбрал лучшую машину для покупки в кризис
Опрошенные агентством Автостат эксперты рассказали, какие модели машин являются оптимальной покупкой в условиях экономического кризиса.
Футбол
Модрич планирует остаться в «Реале» до конца контракта
Игрок мадридского "Реала" Лука Модрич планирует остаться в мадридском "Реале" до конца контракта, сообщает AS.
Спорт
Акентьев: Губерниев наносит очень большой моральный ущерб команде
Губерниев наносит очень большой моральный ущерб команде.
Происшествия
В Челябинске полиция блокирует проезд и останавливает все машины
В четверг, 2 апреля, полиция усиленно проверяет, как челябинцы соблюдают режим всеобщей самоизоляции.