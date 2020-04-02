Коронавирус

ДождьДождьРосстат предложил перенести перепись населения

Росстат предлагает перенести всероссийскую перепись населения на 2021 год из-за коронавируса. В пресс-службе ведомства заявили, что это не повлияет на качество и результаты исследования. Фото: Александр Авилов / агентство «Москва»
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с чего всё началось

Росстат предложил перенести Всероссийскую перепись населения

"Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и готово предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи, чтобы она прошла максимально эффективно и в намеченном формате", – передают слова главы ведомства Павла Малкова.
РИА Новости01:08

Подробнее о событии

Глава комитета ГД поддержал предложение перенести перепись населения

РИА Новости06:41

Росстат предложил перенести перепись населения на 2021 год

РБК02:10

Всероссийская перепись населения будет перенесена на 2021 год

Интерфакс - Россия01:04

Всероссийскую перепись населения предложили перенести на 2021 год

RT на русском01:15

Всероссийскую перепись населения предложили перенести из-за коронавируса

Lenta.ru01:11

Росстат предложил перенести всероссийскую перепись населения на 2021 год

ТАСС01:06

Всероссийскую перепись населения хотят перенести из-за коронавируса

URA.Ru01:32
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Здоровье

На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания

88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Накануне.Ru 06:24
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» отправился на ремонт и модернизацию

Фрегат "Адмирал Горшков" ВМС России отправился из Североморска в Северодвинск на ремонт и модернизацию.
Вести.Ru 05:46
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В России стартовали продажи новых MacBook Air

В России стартовали продажи новых MacBook Air.
Российская газета 03:16
Религия

Греческая церковь призвала всех на Пасху молиться дома

Синод Элладской православной церкви призвал всех на Пасху молиться дома, соблюдать рекомендации властей по защите общественного здоровья в период пандемии и не слушать тех, кто призывает не повиноваться во имя веры.
РИА Новости вчера в 16:11
Энергетика

Цена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5

Стоимость сорта Urals в Северо-Западной Европе на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам 1 апреля подешевела до $10,54 за баррель, установив новый антирекорд за последние дни, сообщило агентство Argus.
РБК 06:25
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегических важных компаний страны.
РБК 07:11
Политика

МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование

Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
REGNUM 07:46
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru вчера в 10:48
Биатлон

СБР обвинил Драчева в растрате денег на жену

Союз биатлонистов России (СБР), в лице исполнительного директора Сергея Голикова, обвинил главу СБР Владимира Драчева в растрате денег союза на супругу и ее нужды.
МК-Спорт 07:25
Энергетика

Минэнерго РФ рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке

Министерство энергетики РФ считает необходимым ежедневно мониторить ситуацию на нефтяном рынке, сообщил министр энергетики Александр Новак на заседании правительства, докладывая по вопросу об энергостратегии; он также сказал, что ведомство рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке в условиях пандемии.
Интерфакс 07:20
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Здоровье

Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
News.ru вчера в 03:25
Политика

Путин выступит с новым обращением к россиянам

Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам.
RT на русском 06:01
Политика

«Открытые медиа»: АП, мэрия Москвы и правительство спорят - на какое время продлить «карантин»

Администрация президента, московская мэрия и правительство поспорили о том, до какого числа следует продлевать ограничения, связанные с коронавирусом, рассказали собеседники «Открытых медиа».
Весьма 05:24
Общество

Не успевшим покинуть шенгенскую зону россиянам продлят визы

Туристы, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за ситуации с коронавирусом, могут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать их не будут, заявил в четверг, 2 апреля, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «РИА Новости».
Известия 05:43
Футбол

Геркус назвал шорт-лист потенциальных тренеров «Локомотива», который рассматривался в 2017 году

По словам Геркуса, в шорт-лист входили колумбиец Рейнальдо Руэда, немец Армин Фе и валлиец Крис Коулмэн.
Sport.ru 05:29
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

В 14 городах Татарстана ввели особый порядок въезда и выезда

На въездах в Казань установлено 14 постов, которые проверяют соблюдение гражданами режима обязательной самоизоляции.
Inkazan 05:26
Единоборства

Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина

Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:53
Общество

В Новосибирске прилетевших из Таиланда туристов отправили на карантин

MedikForum.ru вчера в 12:28
Общество

Сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал сократят втрое

В России сроки рассмотрения заявлений на предоставление материнского капитала сократят втрое.
RT на русском 06:14
Политика

Китай отверг обвинения в сокрытии данных о коронавирусе

Китайская народная республика после первых вспышек коронавируса не скрывала данные о характере распространения болезни и численности инфицированных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
Газета.Ru 05:29
Общество

В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта

Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
REGNUM 03:28
Политика

Губернаторов ждут неприятности по итогу борьбы с коронавирусом

Нескольким губернаторам грозят неприятности из-за плохой готовности регионов к борьбе с коронавирусом.
URA.Ru вчера в 13:34
Общество

В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тыс. человек

За сутки в США скончались свыше 1,2 тыс. заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
РБК 00:40
Авто

«Автостат» выбрал лучшую машину для покупки в кризис

Опрошенные агентством Автостат эксперты рассказали, какие модели машин являются оптимальной покупкой в условиях экономического кризиса.
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Футбол

Модрич планирует остаться в «Реале» до конца контракта

Игрок мадридского "Реала" Лука Модрич планирует остаться в мадридском "Реале" до конца контракта, сообщает AS.
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Спорт

Акентьев: Губерниев наносит очень большой моральный ущерб команде

Губерниев наносит очень большой моральный ущерб команде.
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Происшествия

В Челябинске полиция блокирует проезд и останавливает все машины

В четверг, 2 апреля, полиция усиленно проверяет, как челябинцы соблюдают режим всеобщей самоизоляции.
Эхо Москвы в Челябинске 06:53
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