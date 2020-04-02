"Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и готово предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи, чтобы она прошла максимально эффективно и в намеченном формате", – передают слова главы ведомства Павла Малкова.

с чего всё началось

Росстат предлагает перенести всероссийскую перепись населения на 2021 год из-за коронавируса. В пресс-службе ведомства заявили, что это не повлияет на качество и результаты исследования. Фото: Александр Авилов / агентство «Москва»

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