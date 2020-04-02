Коронавирус
РБКРосстат предложил перенести перепись населения на 2021 год
Росстат предложил перенести на 2021 год всероссийскую перепись населения, основной этап которой запланирован на октябрь текущего года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.
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с чего всё началось
"Росстат выступил с инициативой перенести на 2021 год проведение Всероссийской переписи населения, основной этап которой сейчас запланирован на октябрь 2020 года", - рассказали в службе, уточнив, что новые сроки проведения переписи населения будут определены правительством РФ.РИА Новости01:08
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