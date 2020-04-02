Коронавирус

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Росстат предложил перенести на 2021 год всероссийскую перепись населения, основной этап которой запланирован на октябрь текущего года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.
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с чего всё началось

Росстат предложил перенести Всероссийскую перепись населения

"Росстат выступил с инициативой перенести на 2021 год проведение Всероссийской переписи населения, основной этап которой сейчас запланирован на октябрь 2020 года", - рассказали в службе, уточнив, что новые сроки проведения переписи населения будут определены правительством РФ.
РИА Новости01:08

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Росстат предложил перенести перепись населения на 2021 год

РБК02:10

Росстат предложил перенести Всероссийскую перепись населения

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Росстат предложил перенести всероссийскую перепись населения на 2021 год

ТАСС01:06

Всероссийскую перепись населения хотят перенести из-за коронавируса

URA.Ru01:32
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