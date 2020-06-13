Коронавирус
РБКРосстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель
Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
Читать в источнике
Оценить88
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП
Областная газета 04:22
Транспорт
Более 30 тысяч москвичей продлили проездные билеты за сутки
Ранее дептранс пояснял, что москвичи смогут продлить проездной после 8 июня, даже если количество поездок в период режима самоизоляции было превышено, но при этом с 30 марта по 11 мая включительно было совершено не более восьми поездок.
РИА Новости 09:31
Общество
Минздрав отменил пробное тестирование украинских учеников
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об отмене тестирования выпускников школ, которое необходимо для поступления в вузы.
Pravda.Ru 05:42
Общество
Правительство России увеличило пособие по безработице
На 3 месяца продлевается возможность получать выплату для тех, у кого после 1 марта закончился ее срок.
Говорит Уфа вчера в 09:01
Экономика
Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции
Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Происшествия
На трассе в Китае взорвался бензовоз
В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
Баскетбол
ЦСКА заступился за Евролигу после угрозы «Панатинаикоса» покинуть ее
Десять баскетбольных клубов с лицензиями Евролиги, включая московский ЦСКА, выступили с заявлениями в поддержку руководства турнира.
Интерфакс-Спорт 08:46
Политика
В Госдуме прокомментировали идею Зеленского обсудить Крым
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал идею президента Украины Владимира Зеленского вернуться к обсуждению вопроса Крыма «монологом с зеркалом».
Известия 08:50
Происшествия
В Петербурге скончался получивший ранение на Невском проспекте студент
Студент Санкт-Петербургского государственного университета Владислав Голиков, получивший ранение в ходе конфликта с охранником на Невском проспекте, скончался.
Известия 09:58
Политика
Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»
Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru вчера в 13:27
Политика
МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой
МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК вчера в 10:52
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
Общество
Выпускникам российских школ выдадут аттестаты без сдачи экзаменов
Старшеклассники российских школ в 2020 году получат аттестаты об образовании без сдачи экзаменов.
Невские Новости 11 июня в 03:33
Политика
В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса
По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Газета.Ru 07:41
Политика
Анджела Дэвис считает, что в США начинается революция
Известная американкскаая правозащитница Анджела Дэвис оценила происходящее в США, как революцию.
Piter.tv 09:32
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:50
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
Здоровье
В РАН назвали способ не доводить пациентов до ИВЛ
Научный руководитель центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН Фазоил Атауллаханов в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что совместно с коллегами запустил исследование, методы которого сейчас в тестовом режиме применяются в 12 клиниках столицы.
Говорит Москва 08:43
Шоу-бизнес
Кети Топурия назвала настоящую фамилию Светланы Лободы
"Наша подружка Светлана Лободадзе, кто не знает, это ее настоящая фамилия, выпустила такой новый фильтр, посмотрите", — говорит в ролике солистка "АСтудио".
Дни24 вчера в 21:00
Общество
Военное положение ввели в районе Пекина из-за новой вспышки COVID-19
В пекинском районе Фэнтай, где накануне на рынке была выявлена вспышка коронавируса, введен режим военного положения.
Известия 00:53
Здоровье
Сократят ли смены в детских лагерях из-за коронавируса: отвечает свердловский губернатор
С 15 июня в Свердловской области начинают работать детские оздоровительные загородные лагеря - но только в тех муниципалитетах, где обстановка по коронавирусу наиболее эпидблагоприятная.
КП - Екатеринбург 09:50
Общество
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости вчера в 04:41
Интернет
В мессенджере WhatsApp появится новая функция
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию.
АМИТЕЛ 02:15
Происшествия
Тула и девять сёл остались без света из-за урагана
Тула, 13 июня 2020, 14:27 — REGNUM Сильный ветер оставил без энергоснабжения часть Тулы и девять населённых пунктов в Алексинском районе, сообщили ИА REGNUM 13 июня в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
REGNUM 07:27
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс 11 июня в 14:52
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Происшествия
Актёра Ефремова допросили по делу о сбыте ему наркотиков
REGNUM вчера в 01:16
Происшествия
Пожар на газораспределительной станции в Казани ликвидирован
Пожарные потушили пожар на газораспределительной станции в Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс 09:29
Общество
Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса
«Ношение медицинских масок или гигиенических, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики», — сказал министр.
РБК 10:16