Коронавирус

РБКРБКРосстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель

Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
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с чего всё началось
Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19, включая случаи, когда коронавирус не идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила из-за него, составило в апреле 2712 человек, следует из данных
 Росстата.
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В апреле от коронавируса скончались 1660 человек

Российская газета07:10

В Петербурге за апрель умерли 323 человека с COVID-19. Это в десять раз больше, чем власти сообщали официально

Фонтанка.Ру07:47

Росстат: в апреле в Петербурге от коронавируса умерли 200 человек

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Коммерсантъ07:19

Раскрыты данные о смертности от коронавируса за апрель

Lenta.ru08:32

В апреле в России скончались 1660 человек с коронавирусом

News.ru05:45

Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель

РБК05:21
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП

Областная газета 04:22
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Транспорт

Более 30 тысяч москвичей продлили проездные билеты за сутки

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РИА Новости 09:31
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Общество

Минздрав отменил пробное тестирование украинских учеников

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об отмене тестирования выпускников школ, которое необходимо для поступления в вузы.
Pravda.Ru 05:42
Общество

Правительство России увеличило пособие по безработице

На 3 месяца продлевается возможность получать выплату для тех, у кого после 1 марта закончился ее срок.
Говорит Уфа вчера в 09:01
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Экономика

Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции

Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
Коммерсантъ вчера в 04:30
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Происшествия

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В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
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Баскетбол

ЦСКА заступился за Евролигу после угрозы «Панатинаикоса» покинуть ее

Десять баскетбольных клубов с лицензиями Евролиги, включая московский ЦСКА, выступили с заявлениями в поддержку руководства турнира.
Интерфакс-Спорт 08:46
Политика

В Госдуме прокомментировали идею Зеленского обсудить Крым

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал идею президента Украины Владимира Зеленского вернуться к обсуждению вопроса Крыма «монологом с зеркалом».
Известия 08:50
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Происшествия

В Петербурге скончался получивший ранение на Невском проспекте студент

Студент Санкт-Петербургского государственного университета Владислав Голиков, получивший ранение в ходе конфликта с охранником на Невском проспекте, скончался.
Известия 09:58
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Политика

Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»

Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru вчера в 13:27
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК вчера в 10:52
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
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Происшествия

На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
1,6K
Общество

Выпускникам российских школ выдадут аттестаты без сдачи экзаменов

Старшеклассники российских школ в 2020 году получат аттестаты об образовании без сдачи экзаменов.
Невские Новости 11 июня в 03:33
1,7K
Политика

В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса

По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Газета.Ru 07:41
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Политика

Анджела Дэвис считает, что в США начинается революция

Известная американкскаая правозащитница Анджела Дэвис оценила происходящее в США, как революцию.
Piter.tv 09:32
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Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:50
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Космос

Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
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Здоровье

В РАН назвали способ не доводить пациентов до ИВЛ

Научный руководитель центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН Фазоил Атауллаханов в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что совместно с коллегами запустил исследование, методы которого сейчас в тестовом режиме применяются в 12 клиниках столицы.
Говорит Москва 08:43
Шоу-бизнес

Кети Топурия назвала настоящую фамилию Светланы Лободы

"Наша подружка Светлана Лободадзе, кто не знает, это ее настоящая фамилия, выпустила такой новый фильтр, посмотрите", — говорит в ролике солистка "АСтудио".
Дни24 вчера в 21:00
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Общество

Военное положение ввели в районе Пекина из-за новой вспышки COVID-19

В пекинском районе Фэнтай, где накануне на рынке была выявлена вспышка коронавируса, введен режим военного положения.
Известия 00:53
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Здоровье

Сократят ли смены в детских лагерях из-за коронавируса: отвечает свердловский губернатор

С 15 июня в Свердловской области начинают работать детские оздоровительные загородные лагеря - но только в тех муниципалитетах, где обстановка по коронавирусу наиболее эпидблагоприятная.
КП - Екатеринбург 09:50
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Общество

Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости вчера в 04:41
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Интернет

В мессенджере WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию.
АМИТЕЛ 02:15
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Происшествия

Тула и девять сёл остались без света из-за урагана

Тула, 13 июня 2020, 14:27 — REGNUM Сильный ветер оставил без энергоснабжения часть Тулы и девять населённых пунктов в Алексинском районе, сообщили ИА REGNUM 13 июня в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
REGNUM 07:27
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Экономика

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс 11 июня в 14:52
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
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Происшествия

Актёра Ефремова допросили по делу о сбыте ему наркотиков

REGNUM вчера в 01:16
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Происшествия

Пожар на газораспределительной станции в Казани ликвидирован

Пожарные потушили пожар на газораспределительной станции в Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс 09:29
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Общество

Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса

«Ношение медицинских масок или гигиенических, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики», — сказал министр.
РБК 10:16
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Главное