Коронавирус

ВедомостиВедомостиРосстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель

По данным организации на 1 мая, от COVID-19 умерли 1169 человек, из которых 17 смертей пришлись на март. Таким образом, Росстат выявил в 1,4 раза больше смертей в апреле из-за коронавируса в качестве основной причины, чем оперштаб. Общее число смертей пациентов с коронавирусом оперштаб не публикует.
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с чего всё началось
Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19, включая случаи, когда коронавирус не идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила из-за него, составило в апреле 2712 человек, следует из данных
 Росстата.
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