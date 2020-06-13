Коронавирус
ВедомостиРосстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель
По данным организации на 1 мая, от COVID-19 умерли 1169 человек, из которых 17 смертей пришлись на март. Таким образом, Росстат выявил в 1,4 раза больше смертей в апреле из-за коронавируса в качестве основной причины, чем оперштаб. Общее число смертей пациентов с коронавирусом оперштаб не публикует.
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Общество
Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту
Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
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Оксана Самойлова и Джиган появились вместе на съемках шоу «Вечерний Ургант».
Дни24 10:12
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Происшествия
В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки
Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета 11:16
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
Общество
Куценко выступил в поддержку Ефремова
Актер Гоша Куценко в Instagram призвал не осуждать Михаила Ефремова, по вине которого в ДТП погиб человек.
Газета.Ru 13:01
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Премьер-министр Михаил Мишустил подписал распоряжения, освобождающее россиян от справок для получения соцподдержки.
РИА Новости 10:14
Происшествия
Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении
Народные новости 01:18
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обругала матом Малахова
После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов».
Вести Подмосковья вчера в 02:45
Футбол
«Мордовия» может лишиться места в ФНЛ
«Мордовия» подала заявку на лицензирование для участия в ФНЛ, однако пока не заплатила за нее.
Евро-футбол.ру 09:43
Политика
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК 13:11
Политика
Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации
Главы Министерства иностранных дел и Министерства обороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу прибудут в Турцию во главе российской делегации, сообщается на сайте российского МИДа.
Газета.Ru 10:43
Армия и оружие
СМИ: Япония запускает в космос боевой лазер, чтобы сбивать военные спутники РФ
Актуальные Новости 11:34
Экономика
Лондонский суд урезал денежное содержание экс-совладельца «Траста»
Представитель банка говорил в суде, что у экс-банкира не должно быть возможности продолжать вести «роскошный образ жизни», он должен найти работу или урезать свои расходы, или сделать и то, и другое, говорил представитель «Траста» в суде.
Ведомости 09:38
Общество
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru 11:59
Происшествия
Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова
Семья погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова.
BFM.ru 06:47
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости 08:20
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru вчера в 08:45
Политика
Чехия закрыла дело о «ввозе яда из России»
Служба безопасности и информации Чехии закрыла из-за неподтверждения искомой информации уголовное дело о доставке в страну яда рицин якобы российскими дипломатическими сотрудниками.
Газета.Ru 03:57
Общество
В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка
В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка, который прежде возглавлял конкурент белорусского лидера на президентских выборах Виктор Бабарико.
Эхо Москвы вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
Футбол
Игорь Семшов получил тренерскую лицензию категории Pro
РИА Новости 11:47
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com 05:36
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
Скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости 10:56
Политика
Польша назвала «недоразумением» захват чешской территории
В Минобороны Польши назвали «недоразумением» временную оккупацию чешской территории.
Евразия Daily 09:31
Общество
МЧС предупредило москвичей об усилении ветра
Порывистый ветер ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшее время, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы городского и областного главков МЧС.
Газета.Ru 11:20
Происшествия
Адвокат Жорин считает, что Ефремова могут арестовать
Звездный адвокат Сергей Жорин считает, что от этого поступка может быть больше вреда, нежели пользы.
Рамблер 09:10
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
Политика
Сестра Ким Чен Ына анонсировала «следующий шаг» КНДР в отношении Сеула
Корейская Народная Демократическая Республика в ближайшее время предпримет "следующий шаг" в отношении Сеула, заявила первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера страны Ким Чены Ына.
Газета.Ru 10:12