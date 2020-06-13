с чего всё началось

По данным организации на 1 мая, от COVID-19 умерли 1169 человек, из которых 17 смертей пришлись на март. Таким образом, Росстат выявил в 1,4 раза больше смертей в апреле из-за коронавируса в качестве основной причины, чем оперштаб. Общее число смертей пациентов с коронавирусом оперштаб не публикует.

Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель

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