Экономика
ИзвестияРосстат представил первую оценку ВВП за 2019 год
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила первую оценку ВВП за 2019 год. Так, объем ВВП составил 109361,5 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2018 года составил 101,3%, индекс-дефлятор ВВП за прошлый год по отношению к ценам 2018-го составил 103,4%.
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Исследование: доля теневого сектора экономики России составляет около 45 % ВВП
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Общество
Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Гаджеты
Смартфоны Blackberry снимут с продажи
Энергетика
Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса
Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
Технологии
ФАС заставит Apple и Google обеспечить удаление своих приложений
"ФАС хочет, чтобы корпорации Apple, Google и Microsoft предоставили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе собственных, по желанию потребителя, при условии, если это не будет мешать нормальной работе устройства", — сообщает "Коммерсант".
Шоу-бизнес
Асмус продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.
Футбол
Григорян назвал сильные стороны Александра Соболева
Российский специалист Александр Григорян высказался об игре нападающего Александра Соболева, который этой зимой сменил «Крылья Советов» на московский «Спартак».
Общество
В Китае за 10 дней построили больницу для больных коронавирусом
Авто
Kia объявила российские цены на кроссовер Seltos
Общество
«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая
Гаджеты
AMD Ryzen и Ryzen Threadripper заметно подешевели
Что касается высокопроизводительных Ryzen Threadripper, то они подешевели не очень сильно.
Общество
Мишустин предложил правительству перенести экономический форум в Сочи
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил правительству перенести проведение инвестфорума в Сочи из-за распространившегося коронавируса.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Гаджеты
Видеокарты AMD Big Navi могут представить в марте
Политика
Пушков назвал мифом слова о победе Польши в споре с Россией
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал мифом слова главы польского министерства иностранных дел Яцека Чапутовича о победе Польши в "историческом споре с Россией".
Спорт
Президиум ВФЛА подал в отставку
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России.
Игры
Возможно, Platinum Games вынесет на Kickstarter порт The Wonderful 101
Армия и оружие
СМИ: сирийская армия окружила наблюдательный пункт турецких войск
Сирийская армия в понедельник установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха в провинции Идлиб и окружила очередной наблюдательный пункт турецкой армии, сообщила проправительственная газета al-Watan.
Экономика
Китайские биржи открылись обвалом на 8 процентов из-за коронавируса
Последний раз торги на биржах материкового Китая проводились 23 января, перед местным Новым годом.
Политика
Эрдоган вновь заявил о непризнании Крыма российским
Президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Культура
Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»
Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в университете в Техасе
Неизвестный открыл стрельбу в одном из общежитий Техасского университета A&M, сообщается на странице полиции кампуса в Twitter.
Происшествия
Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде
"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Космос
«Луна-9» осуществила мягкую посадку на Луну 54 года назад
После приземления станция «Луна-9» работала в течение 75 часов и смогла дать семь сеансов связи.
Финансы
Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
За последнюю неделю в пяти из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Экономика
Минтруд предложил выделить 1,5 трлн руб. на выплату маткапитала
Министерство труда и социальной защиты России предлагает выделить из госбюджета 1,5 трлн руб. для выплаты материнского капитала в 2020-2022 годах.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Хоккей
«Кому-то надо прикрыть свою пятую точку». Жесткий пост жены форварда «Магнитки» после его отчисления из клуба
Жена нападающего экс-нападающего «Металлурга» Дениса Паршина опубликовала в Instagram пост, в котором жестко раскритиковала разрыв клубом контракта с ее мужем.