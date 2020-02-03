с чего всё началось

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила первую оценку ВВП за 2019 год. Так, объем ВВП составил 109361,5 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2018 года составил 101,3%, индекс-дефлятор ВВП за прошлый год по отношению к ценам 2018-го составил 103,4%.

Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Общество Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17 Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

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Происшествия Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде "Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.

Финансы Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов За последнюю неделю в пяти из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».