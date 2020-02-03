Экономика

ТАССТАССРост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году, согласно первой оценке Росстата, составил 1,3%, что соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития. Объем ВВП РФ в текущих ценах составил 109,362 трлн рублей, говорится в материалах Росстата.
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с чего всё началось
Росстат зафиксировал сокращение сектора операций с недвижимостью — на 0,6% в реальном выражении в 2019 году, следует
 из данных о производстве ВВП за минувший год.
РБК10:55

Подробнее о событии

Росстат опубликовал первую оценку роста экономики в 2019 году

Ведомости15:58

Подсчитан рост российского ВВП в 2019 году

Lenta.ru10:28

Исследование: доля теневого сектора экономики России составляет около 45 % ВВП

Новые Известиявчера в 13:17

Рост ВВП России составил 1,3% в 2019 году

Газета.Ru08:43

Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%

Интерфакс08:13

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

ТАСС08:03

Недвижимость впервые с 2009 года внесла отрицательный вклад в рост ВВП

РБК10:55
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Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
ToDay News Ufa 06:54
Общество

За пение и грязную одежду начнут высаживать из электричек

Минтранс России предлагает высаживать из электричек за громкую музыку, игру на музыкальных инструментах, пение, зловонный запах и грязную одежду.
Свободная Пресса 14:49
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на «Первом канале»

РБК 14:42
Фигурное катание

Алина Загитова кинула организаторов ледового шоу

Хэдлайнером и специальным гостем шоу выбрали звезду фигурного катания и олимпийскую чемпионку, 17-летнюю Алину Загитову, которая представила финальный номер программы.
StarHit.ru 11:00
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

РБК 16:17
Технологии

ФАС заставит Apple и Google обеспечить удаление своих приложений

"ФАС хочет, чтобы корпорации Apple, Google и Microsoft предоставили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе собственных, по желанию потребителя, при условии, если это не будет мешать нормальной работе устройства", — сообщает "Коммерсант".
Pravda.Ru 02:26
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Энергетика

WSJ узнала о требовании Эр-Рияда сократить добычу нефти из-за вируса

Саудовская Аравия настаивает на значительном сокращении добычи нефти в странах — участницах ОПЕК в краткосрочной перспективе, чтобы избежать падения спроса на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции нового типа в Китае.
РБК 13:05
Кино

Эксклюзивные фильмы и сериалы сервиса START теперь доступны в Wink

Регион online 02:31
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Хоккей

«Кому-то надо прикрыть свою пятую точку». Жесткий пост жены форварда «Магнитки» после его отчисления из клуба

Жена нападающего экс-нападающего «Металлурга» Дениса Паршина опубликовала в Instagram пост, в котором жестко раскритиковала разрыв клубом контракта с ее мужем.
Спорт-Экспресс 12:25
Общество

Правительство перенесет инвестфорум в Сочи из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12-14 февраля, будет перенесен на другие даты.
Российская газета 03:12
Кино

Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом в истории

Комедия режиссера Клима Шипенко "Холоп" собрала в России и СНГ около 3,044 млрд рублей и стала самым кассовым российским фильмом в истории, сообщает портал kinobusness.com.
Газета.Ru 16:01
Авто

Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos

Компания Kia, наконец, раскрыла стоимость всех версий кроссовера Kia Seltos, продажи которого в России официально стартуют 2 марта 2020 года.
Вести.Ru 10:09
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

Старшие дочери с отцом, режиссером Полом Андерсеном навестили маму с сестрой в больнице.
Вести ФМ 00:14
Гаджеты

AMD Ryzen и Ryzen Threadripper заметно подешевели

Что касается высокопроизводительных Ryzen Threadripper, то они подешевели не очень сильно.
Astera 15:58
Армия и оружие

СМИ: сирийская армия окружила наблюдательный пункт турецких войск

Сирийская армия в понедельник установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха в провинции Идлиб и окружила очередной наблюдательный пункт турецкой армии, сообщила проправительственная газета al-Watan.
РИА Новости 14:55
Общество

Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

Lenta.ru 11:07
Здоровье

В России снизилась смертность от онкологических заболеваний

Показатель смертности от злокачественных новообразований в 2019 году в РФ снизился с 202,36 человека до 199,10 на 100 тысяч населения, а процент погибших от общего числа заболевших составил 21,3%, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
РИА Новости 08:08
Общество

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru вчера в 05:57
Футбол

Тренер вратарей «Спартака» назвал эталонных голкиперов

Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки признался, что не может приводить в пример для своих подопечных легендарного голкипера «Баварии» и сборной Германии Оливера Кана.
Sport24.ru 16:09
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 10:02
Общество

Власти Петербурга до сих пор не знают, кто обрушил СКК

Власти Петербурга по-прежнему не обладают официальной информацией о том, какая именно субподрядная организация провела демонтаж СКК «Петербургский» так, что здание рухнуло, погубив рабочего.
REGNUM 09:02
Общество

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

Коммерсантъ 06:07
Культура

Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru 02:20
Армия и оружие

В Донецке обстрелом ВСУ повреждены жилые дома

ИА Новороссия 03:56
Общество

Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости 12:27
Политика

Зеленский посчитал недостаточной компенсацию Ирана за сбитый Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов в качестве компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.
НТВ вчера в 15:13
Происшествия

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Lenta.ru 04:15
Футбол

«Рубин» арендовал полузащитника «Ольборга» Абильдгора

Спорт-Экспресс 15:08
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