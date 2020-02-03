Экономика
RT на русскомРосстат представил первую оценку ВВП за 2019 год
Росстат представил первую оценку ВВП России за 2019 год. За указанный период он увеличился на 1,3% и достиг 109,4 трлн рублей.
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Политика
В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства
Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Здоровье
В России внесут поправки в Конституцию и запретят снюс
В России будут внесены поправки в Конституцию, также планируется введение запрета на снюс.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта
Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в чемпионате Англии
Происшествия
Соцработник похищала деньги у инвалидов и пенсионеров на Сахалине
В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношения сотрудницы центра медико-социальной реабилитации "Чайка", которая украла деньги у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны.
Музыка
«Би-2» в 2021 году выпустит новый альбом
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Политика
Помпео позитивно оценил свое «турне» по странам бывшего СССР
Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позитивно оценил сотрудничество страны с Соединенными Штатами.
Космос
Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени
Искривление пространства-времени зафиксировала международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом.
Гаджеты
«Дочка» «Ростеха» вложит миллиард рублей в создание «корпоративного» смартфона
Mobile Inform Group (MIG) совместно с компанией «Аэронавигационные и информационные системы» (дочерняя структура «Ростеха») будут выпускать смартфоны и планшеты для корпоративного сектора.
Политика
Россия начала производить С-400 для Индии
Общество
В США начали расследование против братьев Ананьевых
Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование против братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим заявила, что певица попала в больницу
Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова ответила на сообщения, что исполнительницу экстренно госпитализировали.
Кино
Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм
Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС.
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
Общество
Глава Алтайского края поручил подготовиться к потеплению
После снегопадов температура может подняться до + 9 градусов Власти Алтайского края сразу после обильных снегопадов начали готовиться к резкому потеплению.
Общество
Российская модель вышла в свет в откровенном наряде
Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Авто
Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?
Наука
Отказ от курения снижает риск развития рака легких
Считается, что даже среди бывших курильщиков риск развития рака крайне велик, поскольку клетки остаются поврежденными.
Авто
Volkswagen представил бюджетный кроссовер Volkswagen Taigun
Компания Volkswagen представила на автосалоне в Нью-Дели новый компактный кроссовер Volkswagen Taigun.
Политика
В Кремле ответили на заявления Эрдогана о присоединении Крыма к России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана все еще есть действующее приглашение посетить Крым, благодаря чему он может лучше изучить вопрос, связанный с правами крымских татар, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования
Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой.
Здоровье
Нарколог рассказал, почему «бокал вина за ужином» опасен для россиян
Нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, почему европейский обычай выпивать бокал вина за ужином опасен для россиян, сообщает радио Sputnik.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в России и СНГ
Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко по сборам опередила спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым отечественным фильмом за всю историю кинопроката в России и других странах СНГ.