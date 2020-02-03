с чего всё началось

Росстат представил первую оценку ВВП России за 2019 год. За указанный период он увеличился на 1,3% и достиг 109,4 трлн рублей.

Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

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Политика В Кремле ответили на заявления Эрдогана о присоединении Крыма к России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана все еще есть действующее приглашение посетить Крым, благодаря чему он может лучше изучить вопрос, связанный с правами крымских татар, передает корреспондент "Газеты.Ru".