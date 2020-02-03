Экономика

RT на русскомRT на русскомРосстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Росстат представил первую оценку ВВП России за 2019 год. За указанный период он увеличился на 1,3% и достиг 109,4 трлн рублей.
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с чего всё началось
Росстат зафиксировал сокращение сектора операций с недвижимостью — на 0,6% в реальном выражении в 2019 году, следует
 из данных о производстве ВВП за минувший год.
РБК10:55

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Росстат опубликовал первую оценку роста экономики в 2019 году

Ведомости15:58

Недвижимость впервые с 2009 года внесла отрицательный вклад в рост ВВП

РБК10:55

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

ТАСС08:03

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

REGNUM08:18

Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%

Интерфакс08:13

Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Известия08:08

Рост совершил плановую посадку

Российская газета10:54
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
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Эмбер Херд призналась, что избила Джонни Деппа

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В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:33
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В России внесут поправки в Конституцию и запретят снюс

В России будут внесены поправки в Конституцию, также планируется введение запрета на снюс.
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Google Maps принял тележку с 99 смартфонами за автомобильную пробку

Tvoe-avto.com 03:13
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Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта

Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 01 февраля в 08:40
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«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в чемпионате Англии

РБК вчера в 13:52
Происшествия

Соцработник похищала деньги у инвалидов и пенсионеров на Сахалине

В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношения сотрудницы центра медико-социальной реабилитации "Чайка", которая украла деньги у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 20:15
Музыка

«Би-2» в 2021 году выпустит новый альбом

РИА Новости 03:35
Политика

Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

RT на русском 06:34
Политика

Помпео позитивно оценил свое «турне» по странам бывшего СССР

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позитивно оценил сотрудничество страны с Соединенными Штатами.
REGNUM 19:29
Космос

Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени

Искривление пространства-времени зафиксировала международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом.
Мой Брянск 01 февраля в 02:17
Гаджеты

«Дочка» «Ростеха» вложит миллиард рублей в создание «корпоративного» смартфона

Mobile Inform Group (MIG) совместно с компанией «Аэронавигационные и информационные системы» (дочерняя структура «Ростеха») будут выпускать смартфоны и планшеты для корпоративного сектора.
Ведомости 20:03
Культура

Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

Газета.Ru 14:04
Политика

Россия начала производить С-400 для Индии

Lenta.ru 19:52
Общество

В США начали расследование против братьев Ананьевых

Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование против братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.
Коммерсантъ 18:18
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим заявила, что певица попала в больницу

Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова ответила на сообщения, что исполнительницу экстренно госпитализировали.
Мойка78 вчера в 16:17
Кино

Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм

Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:18
Общество

В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
РБК 12:14
Общество

Глава Алтайского края поручил подготовиться к потеплению

После снегопадов температура может подняться до + 9 градусов Власти Алтайского края сразу после обильных снегопадов начали готовиться к резкому потеплению.
Коммерсантъ Новосибирск 04:12
Общество

Российская модель вышла в свет в откровенном наряде

Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.
Lenta.ru 08:14
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru 03:04
Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
ТАСС Спорт 05:31
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Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?

Car.ru 05:02
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Отказ от курения снижает риск развития рака легких

Считается, что даже среди бывших курильщиков риск развития рака крайне велик, поскольку клетки остаются поврежденными.
Волга-Медиа вчера в 23:25
Авто

Volkswagen представил бюджетный кроссовер Volkswagen Taigun

Компания Volkswagen представила на автосалоне в Нью-Дели новый компактный кроссовер Volkswagen Taigun.
Автоновости дня 10:47
Политика

В Кремле ответили на заявления Эрдогана о присоединении Крыма к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана все еще есть действующее приглашение посетить Крым, благодаря чему он может лучше изучить вопрос, связанный с правами крымских татар, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:59
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Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования

Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой.
Вести.Ru 11:14
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Нарколог рассказал, почему «бокал вина за ужином» опасен для россиян

Нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, почему европейский обычай выпивать бокал вина за ужином опасен для россиян, сообщает радио Sputnik.
РЕН ТВ 18:34
Кино

«Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в России и СНГ

Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко по сборам опередила спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым отечественным фильмом за всю историю кинопроката в России и других странах СНГ.
ТАСС 14:35
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Россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки америкаского Vogue

Aobe.ru 15:07
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