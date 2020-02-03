с чего всё началось

Росстат представил первую оценку ВВП России за 2019 год. За указанный период он увеличился на 1,3% и достиг 109,4 трлн рублей.

Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Экономика Х5 и «Магнит» начали заменять поставщиков из Китая из-за коронавируса "Сложности с логистикой пока не наблюдаются, однако мы ищем возможность поставок из других стран, чтобы заменить товары из Китая аналогичными по качеству и ценам", - отметил представитель Х5.

Политика В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака Назначение нового премьер-министра Ирака является важным шагом на пути преодоления сложившейся политической ситуации в стране, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.

Политика Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине!», эпизод сняли на видео.

Происшествия Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.

Здоровье Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.

Гаджеты Смартфоны BlackBerry исчезнут из продажи С 2016 года бренд BlackBerry принадлежал компании TCL Communications, которая имела права на выпуск и продажу устройств.

Кино Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9» Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.

Политика Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50% Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.

Энергетика Саудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти Саудовская Аравия настаивает на резком существенном сокращении добычи нефти в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка на фоне снижения спроса на энергоносители из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае, пишет The Wall Street Journal.

Общество Чартерные рейсы между Россией и Китаем прекратятся с 14 февраля Чартеры, на которых граждане РФ возвращаются из Китая, будут приостановлены с 14 февраля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны.