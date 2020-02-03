Экономика

RT на русскомRT на русскомРосстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Росстат представил первую оценку ВВП России за 2019 год. За указанный период он увеличился на 1,3% и достиг 109,4 трлн рублей.
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с чего всё началось
Росстат зафиксировал сокращение сектора операций с недвижимостью — на 0,6% в реальном выражении в 2019 году, следует
 из данных о производстве ВВП за минувший год.
РБК10:55

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Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%

Интерфакс08:13

Недвижимость впервые с 2009 года внесла отрицательный вклад в рост ВВП

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Рост совершил плановую посадку

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REGNUM08:18

Росстат опубликовал первую оценку роста экономики в 2019 году

Ведомости15:58

Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Известия08:08

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

ТАСС08:03
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Экономика

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Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине!», эпизод сняли на видео.
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Тело 18-летнего жителя Старого Оскола было найдено местными жителями - оно находилось на 15-метровом кресте, расположенном на Поклонной горе Белгорода.
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Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет

После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
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Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
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Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
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С 2016 года бренд BlackBerry принадлежал компании TCL Communications, которая имела права на выпуск и продажу устройств.
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Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 414

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Избивавшей Джонни Деппа Эмбер Херд в интернете объявили войну

Пользователи интернета объявили актрисе Эмбер Херд войну после того, как узнали, что она избивала Джонни Деппа.
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Молодую пару нашли мертвой на юго-востоке Москвы, сообщил источник

По словам другого источника агентства в правоохранительных органах, на месте происшествия найдены использованные шприцы.
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Известный кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов.
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Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%

Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
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Саудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти

Саудовская Аравия настаивает на резком существенном сокращении добычи нефти в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка на фоне снижения спроса на энергоносители из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае, пишет The Wall Street Journal.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает «отомстить» Дамаску за гибель турецких военных и гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
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Экс-подполковник СК в Петербурге приговорен к 10 годам тюрьмы

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города в понедельник, Русаков приговорен к 10 годам заключения со штрафом в 5 млн рублей и лишением права занимать должности на госслужбе в течение 10 лет; Товмасян получил 5,5 лет лишения свободы.
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