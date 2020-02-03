Экономика
RT на русскомРосстат представил первую оценку ВВП за 2019 год
Росстат представил первую оценку ВВП России за 2019 год. За указанный период он увеличился на 1,3% и достиг 109,4 трлн рублей.
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Экономика
Х5 и «Магнит» начали заменять поставщиков из Китая из-за коронавируса
"Сложности с логистикой пока не наблюдаются, однако мы ищем возможность поставок из других стран, чтобы заменить товары из Китая аналогичными по качеству и ценам", - отметил представитель Х5.
Игры
Epic Games запустил бесплатную раздачу симулятора фермы
Цифровой магазин Epic Games объявил о запуске очередной бесплатной игры.
Политика
В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака
Назначение нового премьер-министра Ирака является важным шагом на пути преодоления сложившейся политической ситуации в стране, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
Авто
Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова похвалилась, что ее платье стоит дороже квартиры
В своём микроблоге Мария похвалилась, что эти шторы стоят дороже, чем квартира.
Общество
В Крыму арестован директор сафари-парка «Тайган»
Общество
Регионы с самой большой убылью населения назвали в Росстате
Наибольшая убыль зафиксирована в Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи) федеральных округах.
Политика
Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине!», эпизод сняли на видео.
Происшествия
В Белгороде студент найден мертвым на кресте на Поклонной горе
Тело 18-летнего жителя Старого Оскола было найдено местными жителями - оно находилось на 15-метровом кресте, расположенном на Поклонной горе Белгорода.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет
После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Кино
Disney показала тизер новых сериалов Marvel
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала, как выглядела в 18 лет
На просторах персонального микроблога знаменитость показала, как выглядела в юные годы.
Музыка
«Би-2» в 2021 году выпустит новый альбом
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
Здоровье
Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев
Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
Происшествия
На юго-западе Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1
Гаджеты
Смартфоны BlackBerry исчезнут из продажи
С 2016 года бренд BlackBerry принадлежал компании TCL Communications, которая имела права на выпуск и продажу устройств.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 414
Число людей, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в провинции Хубэй, увеличилось 3 февраля до 13522, жертвами вызванного им заболевания стали 414 человек.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»
Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.
Шоу-бизнес
Избивавшей Джонни Деппа Эмбер Херд в интернете объявили войну
Пользователи интернета объявили актрисе Эмбер Херд войну после того, как узнали, что она избивала Джонни Деппа.
Происшествия
Молодую пару нашли мертвой на юго-востоке Москвы, сообщил источник
По словам другого источника агентства в правоохранительных органах, на месте происшествия найдены использованные шприцы.
Технологии
Названа польза фитнес-браслетов и смарт-часов
Известный кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов.
Политика
Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%
Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
Энергетика
Саудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти
Саудовская Аравия настаивает на резком существенном сокращении добычи нефти в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка на фоне снижения спроса на энергоносители из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае, пишет The Wall Street Journal.
Общество
Чартерные рейсы между Россией и Китаем прекратятся с 14 февраля
Чартеры, на которых граждане РФ возвращаются из Китая, будут приостановлены с 14 февраля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны.
Армия и оружие
Эрдоган грозит отомстить Дамаску за гибель турецких военных в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает «отомстить» Дамаску за гибель турецких военных и гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Экс-подполковник СК в Петербурге приговорен к 10 годам тюрьмы
Как сообщает объединенная пресс-служба судов города в понедельник, Русаков приговорен к 10 годам заключения со штрафом в 5 млн рублей и лишением права занимать должности на госслужбе в течение 10 лет; Товмасян получил 5,5 лет лишения свободы.