Экономика
REGNUMРосстат и Минэкономразвития разошлись в оценке роста ВВП России
Рост ВВП России в III квартале 2019 года составил 1,7% в годовом выражении. Такую предварительную оценку приводит 13 ноября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Политика
Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией
Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
Политика
Около 40 тысяч жителей ЛНР получили паспорта граждан России
«Порядка 40 тысяч (жителей ЛНР) уже стали счастливыми обладателями паспортов Российской Федерации», — заявил Найда на церемонии открытия нового отделения миграционной службы в Луганске.
Общество
Жертвами наводнения в Венеции стали два человека
В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Общество
В России предложили штрафовать водителей за шипованные шины
Политика
Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.
Политика
В Кремле прокомментировали дело об импичменте Трампа
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем в среду, 12 ноября, прокомментировал дело об импичменте главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Кино
Новый трейлер «Соника» с обновленным дизайном появился в Сети
В Сети был опубликован новый трейлер к фильму «Соник». Разработчикам пришлось полностью изменить главного героя из-за критики фанатов.
Общество
Мать Заворотнюк начала нарушать ПДД после заболевания дочери
После сообщений о тяжелом заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк камеры видеонаблюдения стали часто фиксировать нарушения правил ПДД автомобилем, который она подарила своей матери.
Экономика
Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам
Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка.
Политика
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
Здоровье
Водителей проверят на регулярность употребления алкоголя
Получить медсправку на права водителям станет гораздо труднее и дороже уже с 22 ноября. Им придется сдавать на анализы кровь и мочу.
Общество
В ФСБ раскритиковали законопроект о создании цифровых профилей россиян
Законопроект о создании цифровых профилей россиян раскритиковала Федеральная служба безопасности, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы начальнику государственно-правового управления президента Ларисе Брычевой.
Политика
Генерал ФСБ рассказал, как первым допрашивал Скрипаля в 2004 году
Бывший руководитель военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Александр Безверхний рассказал, как лично допрашивал офицера ГРУ Сергея Скрипаля после ареста предателя в 2004 году.
Политика
В МИД России высказались о возможности проведения нормандского саммита
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко высказался по поводу возможности проведения саммита в нормандском формате.
Космос
SpaceX запустил в космос ракету с 60 спутниками
Американский производитель космической техники SpaceX запустил в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink в рамках создания высокопроизводительного канала связи, который в состоянии обеспечить интернет-соединение в любой точке планеты.
Культура
HBO задумал снять продолжение сериала «Друзья»
Телеканал HBO ведет переговоры с Warner Bros. о съемках продолжения сериала «Друзья».
Общество
Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Политика
Украина потребовала от России оправданий по делу в суде ООН
Само решение суда ООН Зеркаль назвала победой украинской дипломатии. Отметим, что представители Украины обратились в суд в 2017 году.
Происшествия
Задержан начальник ростовского главка ФСИН
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
Политика
Ветеран ФСБ: шпион пытался попасть на орбитальную станцию СССР
Советские спецслужбы пресекли попытку западного шпиона проникнуть на советскую орбитальную станцию под видом космонавта.
Авто
Соперник Renault Arkana от Volkswagen показался на фото
Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.