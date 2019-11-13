Рост ВВП России в III квартале 2019 года составил 1,7% в годовом выражении. Такую предварительную оценку приводит 13 ноября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Росстат и Минэкономразвития разошлись в оценке роста ВВП России

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