Экономика

REGNUMREGNUMРосстат и Минэкономразвития разошлись в оценке роста ВВП России

Рост ВВП России в III квартале 2019 года составил 1,7% в годовом выражении. Такую предварительную оценку приводит 13 ноября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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МЭР: Рост экономики РФ в IV квартале сохранится на уровне динамики III квартала

ПРАЙМ08:42

За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,1%

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Прогноз динамики объема ВВП

Прибыль RUвчера в 06:37

Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

РБК08:01

Росстат объявил об увеличении роста экономики почти в два раза

Газета.Ru08:55

Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП в 2019 году на 1,3%

ТАСС08:37

Росстат оценил рост экономики России в III квартале ниже Минэкономразвития

Ведомости08:50
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Общество

СК начал проверку после жалобы жительницы алтайского села Медведеву

РИА Новости 07:31
Экономика

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости 04:37
Политика

Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией

Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
BFM.ru 06:55
Политика

Около 40 тысяч жителей ЛНР получили паспорта граждан России

«Порядка 40 тысяч (жителей ЛНР) уже стали счастливыми обладателями паспортов Российской Федерации», — заявил Найда на церемонии открытия нового отделения миграционной службы в Луганске.
REGNUM 06:55
Общество

Жертвами наводнения в Венеции стали два человека

В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Общество

В России предложили штрафовать водителей за шипованные шины

Журнал Авто.ру вчера в 07:19
Политика

На Украине пообещали ответить на запуск поездов по Крымскому мосту

РИА Новости 08:25
Политика

Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.
ТАСС 08:40
Политика

В Кремле прокомментировали дело об импичменте Трампа

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем в среду, 12 ноября, прокомментировал дело об импичменте главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Аргументы недели 08:22
Кино

Новый трейлер «Соника» с обновленным дизайном появился в Сети

В Сети был опубликован новый трейлер к фильму «Соник». Разработчикам пришлось полностью изменить главного героя из-за критики фанатов.
iReactor 02:46
Общество

Мать Заворотнюк начала нарушать ПДД после заболевания дочери

После сообщений о тяжелом заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк камеры видеонаблюдения стали часто фиксировать нарушения правил ПДД автомобилем, который она подарила своей матери.
Газета.Ru 06:50
Экономика

Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка.
Ведомости 05:22
Политика

WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
RT на русском 00:25
Здоровье

Водителей проверят на регулярность употребления алкоголя

Получить медсправку на права водителям станет гораздо труднее и дороже уже с 22 ноября. Им придется сдавать на анализы кровь и мочу.
Российская газета 07:10
Общество

В ФСБ раскритиковали законопроект о создании цифровых профилей россиян

Законопроект о создании цифровых профилей россиян раскритиковала Федеральная служба безопасности, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы начальнику государственно-правового управления президента Ларисе Брычевой.
Новая газета 02:48
Политика

Генерал ФСБ рассказал, как первым допрашивал Скрипаля в 2004 году

Бывший руководитель военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Александр Безверхний рассказал, как лично допрашивал офицера ГРУ Сергея Скрипаля после ареста предателя в 2004 году.
РИА Новости 08:28
Политика

В МИД России высказались о возможности проведения нормандского саммита

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко высказался по поводу возможности проведения саммита в нормандском формате.
RT на русском 07:08
Космос

SpaceX запустил в космос ракету с 60 спутниками

Американский производитель космической техники SpaceX запустил в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink в рамках создания высокопроизводительного канала связи, который в состоянии обеспечить интернет-соединение в любой точке планеты.
Rambler News Service 11 ноября в 14:00
Армия и оружие

В Белоруссию прибыли первые два истребителя Су-30СМ из России

REGNUM 07:28
Культура

HBO задумал снять продолжение сериала «Друзья»

Телеканал HBO ведет переговоры с Warner Bros. о съемках продолжения сериала «Друзья».
Lenta.ru вчера в 21:12
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Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour

Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Газета.Ru вчера в 20:49
Происшествия

Историк Соколов выступил против обжалования своего ареста

ТАСС 05:09
Политика

Украина потребовала от России оправданий по делу в суде ООН

Само решение суда ООН Зеркаль назвала победой украинской дипломатии. Отметим, что представители Украины обратились в суд в 2017 году.
Piter.tv вчера в 14:06
Происшествия

Сразу две машины застряли под «мостом глупости» в Петербурге

Известия 08:57
Происшествия

Задержан начальник ростовского главка ФСИН

Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
РИА Новости 05:53
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Ветеран ФСБ: шпион пытался попасть на орбитальную станцию СССР

Советские спецслужбы пресекли попытку западного шпиона проникнуть на советскую орбитальную станцию под видом космонавта.
Телеканал 360° 08:25
Авто

Соперник Renault Arkana от Volkswagen показался на фото

Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
Новые автомобили вчера в 21:32
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова пожаловалась на ужасные отеки во время беременности

Woman.ru 00:48
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