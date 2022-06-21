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Росстат: продажи непродовольственных товаров в Подмосковье снизились в апреле на 37%

Оборот непродовольственных товаров в России в апреле 2022 года в сопоставимых ценах, то есть с учетом инфляции, упал на 17%, до 1,7 трлн руб., свидетельствуют данные Росстата.
РБК
Закрытыми остаются магазины холдингов Inditex (сети Zara, Bershka, Oysho и др.), H&M (H&M, COS, &Other Stories), Adidas и Uniqlo, до продажи консорциуму инвесторов из Китая в конце мая не работали магазины LPP (Reserved, House).
РБК
Продажи ретейлеров, которые покинули или приостановили работу в России, в 2021 году достигли 2 трлн руб. (с НДС), оценивает агентство INFOLine.
РБК
Лидерами по продаже непродовольственных товаров стали IKEA (188,7 млрд рублей без НДС), Inditex (138,3 млрд рублей без НДС) и H&M (81,1 млрд рублей без НДС).
АБН

Подробнее о событии

Росстат: оборот непродовольственных товаров в России в апреле упал на 17%
Газета.Ru03:11
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