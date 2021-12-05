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Росстат: продуктовый набор для оливье подорожал за год на 15 процентов

Продуктовый набор для салатов оливье и селедка под шубой за год существенно подорожал.
Lenta.ru
Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, что больше, чем в прошлом году, на 25%.
Известия
Картофель подорожал почти на 80%, морковь — на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%.
Известия
Стоимость остальных ингредиентов менялась активнее.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Росстат: ингредиенты для оливье подорожали до 80% за 2021 год
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