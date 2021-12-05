В ведомстве пояснили, что подобные изменения входят в технический паспорт здания, как элемент оформления фасада, поэтому с 1 марта 2022 года корректировки необходимо будет согласовывать в специальных инстанциях.
Глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер призвал Украину в вопросе отношений с НАТО брать пример с Финляндии, которая входит в Евросоюз, но не является членом альянса.
Профессор Сафонов назвал серьёзной поддержкой индексацию пенсий с 1 декабря Ранее Лайф писал, как изменятся выплаты и сколько они составят: с 1 января вводятся новые правила оформления и получения пенсий.