Согласно одобренному правительством законопроекту, МРОТ со следующего года перестанет зависеть от стоимости потребительской корзины и будет составлять 42% медианной зарплаты за год (то есть с 2021 года МРОТ мог бы по новым правилам вырасти с 12 130 до 12 792 руб. - такую цифру называл накануне замминистра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов).

С чего всё началось Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ Росстат начал экспериментальные расчеты медианной зарплаты, от которой, по планам правительства, с 2021 года будет зависеть минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Используются данные Пенсионного фонда за 2019 год. Российская газета вчера в 05:41