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Российская газета
Российская газета

Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ

Согласно одобренному правительством законопроекту, МРОТ со следующего года перестанет зависеть от стоимости потребительской корзины и будет составлять 42% медианной зарплаты за год (то есть с 2021 года МРОТ мог бы по новым правилам вырасти с 12 130 до 12 792 руб. - такую цифру называл накануне замминистра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов).В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ

Росстат начал экспериментальные расчеты медианной зарплаты, от которой, по планам правительства, с 2021 года будет зависеть минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Используются данные Пенсионного фонда за 2019 год.
Российская газетавчера в 05:41
Подробнее о событии
Mockva.ru

Россиянам объяснили новый механизм расчета МРОТ

Mockva.ru18:55
Росбалт

Депутат объяснила, какой дьявол кроется в новой системе расчета МРОТ

Росбалт25 сентября в 05:20
Народные новости

Россиянам объяснили новый механизм расчета МРОТ

Народные новостивчера в 12:26
ПолитРоссия

Росстат объяснил новую систему расчета МРОТ

ПолитРоссиявчера в 11:51
Экономика сегодня

Росстат запустил новый механизм расчета МРОТ

Экономика сегоднявчера в 11:19
Российская газета

Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ

Российская газетавчера в 05:41
Политика Сегодня

Росстат рассказал о новой схеме расчета МРОТ

Политика Сегоднявчера в 12:57

Байден призвал не утверждать Барретт членом Верховного суда до выборов

Вашингтон, 27 сентября 2020, 02:56 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Сенату США не следует утверждать кандидатуру Эми Кони Барретт, предложенную президентом США Дональдом Трампом на должность члена Верховного суда, до окончания выборов.
REGNUM19:56
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Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Правительство России одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%, на газ с июля 2021 года на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%.
Интерфаксвчера в 09:23
3,5K

Иммунолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом осенью в России

26 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова связала рост заболеваемости COVID-19 в России прежде всего с несоблюдением мер профилактики, а также с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций.
Известия20:55

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в РФ пресс-служба МИД России Дипломаты отметили, что на мысли о постановке наводит ряд обстоятельств.
Piter.tvвчера в 01:47
2,3K

Получится ли у американского газа заменить российский

В последнее время на фоне проблем с окончанием строительства "Северного потока — 2" все чаще в средствах массовой информации слышится мнение: "Без российских поставок Европа будет сильно переплачивать за дорогой американский СПГ".
РИА Новостивчера в 01:00
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Новый ракетный эсминец «Дельберт Блэк» вошел в состав ВМС США

Новый американский ракетный эсминец «Дельберт Блэк» (DDG 119) класса «Арли Берк» в субботу, 26 сентября, официально вошел в боевой состав военно-морских сил США в ходе церемонии, состоявшейся в Порт-Канаверал в штате Флорида, сообщили в министерстве обороны страны.
Известия18:50
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