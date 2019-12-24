Экономика
ТАССРосстат рассказал о росте цен на алкогольные напитки перед Новым годом
Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что пока не зафиксировала жалоб и обращений на завышение цен на алкогольную продукцию в преддверие Нового года.
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с чего всё началось
Средняя цена на игристое вино в России в ноябре 2019 года выросла на 4,33% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 346,8 рубля за литр. Таким образом, игристое вино подорожало сильнее остальных алкогольных напитков, следует из данных Росстата.ТАСС19:06
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Перед Новым годом в России водка и вина подорожали, а коньяк чуть-чуть подешевел
Комсомольская правда21:55
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Общество
«Ъ»: в январе изменятся правила экзамена на водительские права
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, часть нововведений начнёт действовать в январе 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат правительства.
Шоу-бизнес
Телеведущий Попов раскритиковал слова Наргиз о России
Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Общество
В Минкомсвязи оценили прошедшие учения по устойчивой работе рунета
Первые всероссийские учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, прошедшие в понедельник, показали, что власти и операторы связи готовы эффективно реагировать на угрозы, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Соколов.
Политика
Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту
Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова прокомментировала роман с Семеном Слепаковым
Хотя о возможном романе звезд активно заговорили после премии «Человек года», некоторые утверждают — чувства между Светланой и Семеном вспыхнули намного раньше.
Происшествия
Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
В Североуральске суд принял решение оправдать местного жителя, выкинувшего из окна 3-месячного младенца, в связи "с отсутствием состава преступления".
Происшествия
Российские власти освободили пять японских судов, задержанных у Курил
Суд в Сахалинской области признал капитанов пяти задержанных на Сахалине японских судов виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов, им назначен штраф в 6,4 млн рублей.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Общество
Россияне назвали худшие подарки на Новый год
Самыми нежелательными новогодними подарками для россиян стали сувениры и символы года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Hi-Tech Mail.ru.
Единоборства
Кадыров не сомневается в победе над Александром Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что собирается выиграть поединок у бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, которого он вызвал на бой.
Происшествия
СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла информацию о расстреле оперативной группы в Закарпатье.
Политика
Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным
Российский сенатор Алексей Пушков озвучил мотивы генсека НАТО Йенса Столтенберга, который высказал желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Культура
Шоураннер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне
Первый сезон "Ведьмака" вышел на Netflix в конце минувшей недели и предсказуемо спровоцировал сетевые баталии между теми, кому он понравился, и теми, у кого вызвал священную ярость.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании
Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки к человеку.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Авто
UzAuto Motors в декабре представит четыре новые модели Chevrolet «не для всех»
Компания UzAuto Motors 25 декабря представит публике четыре новые модели Chevrolet премиум-класса Equinox, Trailblazer, Onix и Traverse, сообщает Podrobno.uz.
Политика
Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента
"Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отраженные в статьях [обвинения], утвержденных Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента", - подчеркивается в документе.
Технологии
Apple пообещала хакерам $1 млн за взлом iPhone
Американская корпорация Apple предложила хакерам взломать iPhone, Apple Watch, iCloud и другие устройства.
Экономика
Bloomberg: в балтийской борьбе с отмыванием денег открылся второй фронт
Страны Балтии начали новый этап борьбы с отмыванием денег, пишет Bloomberg.
Армия и оружие
Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах
"Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб", - сообщил источник.
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Биатлон
Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов назвал Губерниева шоуменом
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева шоуменом.
Технологии
Северный магнитный полюс быстро смещается к Сибири
Авто
Renault отзовет в России почти 80 тысяч машин
Общество
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Общество
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.