Экономика

ТАССТАССРосстат рассказал о росте цен на алкогольные напитки перед Новым годом

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что пока не зафиксировала жалоб и обращений на завышение цен на алкогольную продукцию в преддверие Нового года.
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Росстат рассказал о росте цен на алкогольные напитки перед Новым годом

Средняя цена на игристое вино в России в ноябре 2019 года выросла на 4,33% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 346,8 рубля за литр. Таким образом, игристое вино подорожало сильнее остальных алкогольных напитков, следует из данных Росстата.
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Росстат рассказал о росте цен на алкогольные напитки перед Новым годом

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