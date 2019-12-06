Экономика
РБКВ Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку
Министерство прогнозирует, что в 2019 году урожай гречихи должен составить около 780 тыс. т, что соответствует среднему уровню многолетних показателей. Согласно данным Росстата, гречневая крупа в ноябре подорожала на 11%. При этом в 29 субъектах России цены увеличились на 15% или более.
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Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:0 одержали победу над московским "Динамо" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
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«Химки» дома проиграли «Барселоне» в матче Евролиги
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В 2020 году концерн Volkswagen привезет в Россию сразу три новинки: "посвежевший" Passat, Jetta седьмой генерации и совершенно новый лифтбек Arteon.
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В центре Москвы произошла массовая драка в кафе
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Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
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Японский космический зонд «Хаябуса-2» с пробами астероида Рюгу на борту взял курс на Землю.
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В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа
В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
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Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
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Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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В Армении нашли погребение «амазонки»
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