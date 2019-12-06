Экономика

ТАССТАССРосстат рассказал о росте цен на гречку

Начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко 6 декабря сообщила, что антимонопольная служба пока не получала жалоб от граждан и розничных сетей на переработчиков в связи с ростом цен на гречку.
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Гречка в ноябре подорожала на 11%

Коммерсантъ08:52

Минсельхоз назвал причину роста цен на гречку

Газета.Ru13:26

Минсельхоз прокомментировал рост цен на гречку в России

REGNUM13:19

Минсельхоз связывает рост цен на гречку с неготовностью производителей увеличивать посевы

ТАСС12:46

В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

РБК14:08

Росстат отчитался о подорожании продуктов и лекарств

Вести.Ru08:29

Росстат сообщил о рекордном подорожании гречки

News.ru08:25
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Экономика

Курс доллара: следующая неделя может стать самой важной в этом году

Что касается курса американского доллара, то его ослабление началось уже на этой неделе.
Expert.ru 04:30
Политика

Комиссия Совета Европы призвала Киев изменить закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.
Газета.Ru 12:49
Авто

Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет лучше

В случае с LADA речь идет об оптимальном соотношении стоимости и качества, отметил дизайнер.
CarsWeek.ru 03:42
Фигурное катание

Российская фигуристка установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при в итальянском Турине.
Известия 14:14
Энергетика

«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия отказа от исков

В конце ноября Витренко уже заявлял, что «Нафтогаз» готов обсуждать с «Газпромом» отказ от иска на $12 млрд при условии выплаты долга в $3 млрд и компенсации.
РБК 12:03
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на недавнее интервью Дмитрия Шепелева

Uznayvse.ru напоминает, что во время интервью Ксении Собчак с Дмитрием Шепелевым речь зашла об отношениях ведущего и родителей Жанны Фриске.
Uznayvse.ru 12:49
Наука

В Швейцарии студент разгадал столетнюю задачу по физике

МонаВиста вчера в 14:38
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пришла на премьеру своего фильма без супруга

Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
StarHit.ru 14:30
Здоровье

Заболеваемость ОРВИ в Иванове превысила эпидпорог

В Иванове медики зарегистрировали 4 446 случаев ОРВИ. Показатель незначительно превышает уровень эпидемического порога.
Ивтелерадио вчера в 02:35
Армия и оружие

Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

РБК вчера в 14:06
Происшествия

Умер избитый подростками за украинский язык волонтер

На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Lenta.ru 12:16
Футбол

Семак: фанаты провели акцию, чтобы обратить внимание полиции

Фанаты петербургского "Зенита" и московского "Динамо" ушли с трибун по ходу первого тайма, чтобы обратить внимание правоохранительных органов на существующие проблемы во взаимоотношениях, заявил главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
РИА Новости 14:28
Спорт

Россия обыграла Швецию на Чемпионате мира по гандболу

Краснодарские известия 08:28
Общество

Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь

Начальник отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александра Позднякова нецензурно выругалась на встрече с представителями молодежных добровольческих организаций, сообщил РЕН ТВ.
РИА Новости 14:43
Политика

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
РИА Новости 12:35
Общество

Меркель рассказала о стыде за преступления нацистов в Освенциме

Газета.Ru 10:36
Политика

Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
RT на русском 09:13
Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 13 машин в Петербурге

По данным пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, два человека получили травмы средней степени тяжести в ДТП с участием 13 (по другим данным 15) автомобилей на Выборгском шоссе в Петербурге, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 05:49
Политика

Лавров рассказал об ожиданиях России от «нормандского саммита»

Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на востоке Украине пройдет 9 декабря в Париже.
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Общество

Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике

РИА Новости 03:12
Политика

Порошенко предложил построить стену на границе с Россией

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом.
Газета.Ru 13:58
Происшествия

Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток

Хамовнический суд Москвы назначил руководителю Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову 10 суток административного ареста, сообщил РБК адвокат подсудимого Владимир Воронин.
РБК 12:00
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным

Газета.Ru 02:39
Происшествия

СМИ сообщили о вооруженном конфликте в торговом центре Москвы

Неизвестный произвел выстрелы на фуд-корте в столичном торговом центре «Таганский пассаж».
Вечерняя Москва 14:08
Политика

Медведев оправдался за пенсионную реформу в России

Председатель правительства России Дмитрий Медведев сказал, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных в его политической карьере.
URA.Ru вчера в 07:13
Общество

Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Lenta.ru 08:42
Гаджеты

Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей

Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
UfaTime.ru 14:05
Спорт

Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные

Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
News.ru вчера в 09:42
Политика

Стала известна реакция Медведева на ролики Навального

Премьер-министр Дмитрий Медведев не отвечает на «провокации» оппозиционера Алексея Навального, а в правительстве расследование о самолете, которым якобы пользуется супруга премьер-министра, считают «опусом» и «манипулированием неподтвержденной информацией», заявил «Ленте.ру» пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Lenta.ru 14:30
Политика

Спецслужбы Германии опасаются, что подозреваемый в убийстве россиянин может быть ликвидирован по приказу из Москвы

После начала расследования генеральным прокурором ФРГ германский МИД объявил о высылке двух российских дипломатов из страны, деятельность которых связана с разведкой, сообщает ARD.
Эхо Москвы 14:00
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