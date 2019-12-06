Экономика
ТАССРосстат рассказал о росте цен на гречку
Начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко 6 декабря сообщила, что антимонопольная служба пока не получала жалоб от граждан и розничных сетей на переработчиков в связи с ростом цен на гречку.
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Экономика
Курс доллара: следующая неделя может стать самой важной в этом году
Что касается курса американского доллара, то его ослабление началось уже на этой неделе.
Политика
Комиссия Совета Европы призвала Киев изменить закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.
Авто
Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет лучше
В случае с LADA речь идет об оптимальном соотношении стоимости и качества, отметил дизайнер.
Фигурное катание
Российская фигуристка установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при в итальянском Турине.
Энергетика
«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия отказа от исков
В конце ноября Витренко уже заявлял, что «Нафтогаз» готов обсуждать с «Газпромом» отказ от иска на $12 млрд при условии выплаты долга в $3 млрд и компенсации.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске отреагировал на недавнее интервью Дмитрия Шепелева
Uznayvse.ru напоминает, что во время интервью Ксении Собчак с Дмитрием Шепелевым речь зашла об отношениях ведущего и родителей Жанны Фриске.
Наука
В Швейцарии студент разгадал столетнюю задачу по физике
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пришла на премьеру своего фильма без супруга
Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ в Иванове превысила эпидпорог
В Иванове медики зарегистрировали 4 446 случаев ОРВИ. Показатель незначительно превышает уровень эпидемического порога.
Происшествия
Умер избитый подростками за украинский язык волонтер
На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Футбол
Семак: фанаты провели акцию, чтобы обратить внимание полиции
Фанаты петербургского "Зенита" и московского "Динамо" ушли с трибун по ходу первого тайма, чтобы обратить внимание правоохранительных органов на существующие проблемы во взаимоотношениях, заявил главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
Спорт
Россия обыграла Швецию на Чемпионате мира по гандболу
Общество
Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь
Начальник отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александра Позднякова нецензурно выругалась на встрече с представителями молодежных добровольческих организаций, сообщил РЕН ТВ.
Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 13 машин в Петербурге
По данным пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, два человека получили травмы средней степени тяжести в ДТП с участием 13 (по другим данным 15) автомобилей на Выборгском шоссе в Петербурге, передает РИА Новости.
Политика
Лавров рассказал об ожиданиях России от «нормандского саммита»
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на востоке Украине пройдет 9 декабря в Париже.
Политика
Порошенко предложил построить стену на границе с Россией
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом.
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток
Хамовнический суд Москвы назначил руководителю Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову 10 суток административного ареста, сообщил РБК адвокат подсудимого Владимир Воронин.
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным
Происшествия
СМИ сообщили о вооруженном конфликте в торговом центре Москвы
Неизвестный произвел выстрелы на фуд-корте в столичном торговом центре «Таганский пассаж».
Политика
Медведев оправдался за пенсионную реформу в России
Председатель правительства России Дмитрий Медведев сказал, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных в его политической карьере.
Общество
Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Гаджеты
Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
Спорт
Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные
Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
Политика
Стала известна реакция Медведева на ролики Навального
Премьер-министр Дмитрий Медведев не отвечает на «провокации» оппозиционера Алексея Навального, а в правительстве расследование о самолете, которым якобы пользуется супруга премьер-министра, считают «опусом» и «манипулированием неподтвержденной информацией», заявил «Ленте.ру» пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Политика
Спецслужбы Германии опасаются, что подозреваемый в убийстве россиянин может быть ликвидирован по приказу из Москвы
После начала расследования генеральным прокурором ФРГ германский МИД объявил о высылке двух российских дипломатов из страны, деятельность которых связана с разведкой, сообщает ARD.