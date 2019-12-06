Общество

ТАССТАССРосстат рассказал о росте цен на гречку

Начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко 6 декабря сообщила, что антимонопольная служба пока не получала жалоб от граждан и розничных сетей на переработчиков в связи с ростом цен на гречку.
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Нейтральный предмет Third Eye просуществовал в Доте всего 12 дней

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом в субботу сообщило агентство БелТа.
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Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
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Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

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News.ru вчера в 19:40
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В пятницу Белый дом сообщил конгрессу США, что не будет участвовать в слушаниях по импичменту президенту Дональду Трампу, запланированных на девятое декабря.
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Volkswagen привезет в Россию три новинки в 2020 году

В следующем квартале компания организует продажи новой генерации седана Jetta, а уже в конце лета или в начале осени до российского рынка доберется Arteon.
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Названы 5 ситуаций, когда нужно включать аварийку

Включенная «аварийка» является знаком опасности для иных водителей.
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Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
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Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
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В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы

Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.
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ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

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Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах

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Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров

Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
РИА Новости 04 декабря в 12:26
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