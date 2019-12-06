Начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко 6 декабря сообщила, что антимонопольная служба пока не получала жалоб от граждан и розничных сетей на переработчиков в связи с ростом цен на гречку.

Росстат рассказал о росте цен на гречку

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