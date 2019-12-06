Общество
ТАССРосстат рассказал о росте цен на гречку
Начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко 6 декабря сообщила, что антимонопольная служба пока не получала жалоб от граждан и розничных сетей на переработчиков в связи с ростом цен на гречку.
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Происшествия
В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК
Единоборства
Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима
В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
Общество
Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алена Косторная побила свой же мировой рекорд в короткой программе во время финала Гран-при в Турине.
Спорт
Сборная России по гандболу одержала вторую победу на ЧМ-2019
В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по волейболу в Японии женская сборная России одержала победу над командой Японии со счетом 35:22.
Наука
Названа ранее неизвестная причина рака
Специалисты считают, что их исследование проливает новый свет на причины развития рака.
Политика
Медведев: Решение о пенсионной реформе оказалось самым сложным
В России с 1 января 2019 года пенсионный возраст для мужчин вырос до 65 лет, для женщин – до 60 лет.
Наука
Теорию относительности Эйнштейна опроверг автомеханик из России
Космос
Rocket Lab доставила 7 спутников на орбиту и выполнила ключевой манёвр для многоразового использования ракеты
Энергетика
В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Шоу-бизнес
Боярский раскритиковал нелестно отзывавшихся о России артистов
Народный артист России Михаил Боярский раскритиковал музыканта Макса Покровского и певицу Лайму Вайкуле за нелестные высказывания о россиянах.
Общество
В Комитете по этике РФС ответили на слова Запашного о фанатах
Председатель Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев в комментарии "Газете.Ru" раскритиковал слова генерального директора Большого Московского государственного цирка, дрессировщика Эдгарда Запашного.
Общество
Российские военные раздали сирийским школьникам в Алеппо канцтовары
Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздали учащимся одной из школ в Алеппо канцелярские товары и школьные принадлежности.
Энергетика
На юге Мексики обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей
Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти, получившее название "Кески", на суше в штате Табаско на юго-востоке страны.
Происшествия
В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Политика
В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым
Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.
Политика
Путин и Меркель проведут переговоры на саммите «нормандской четверки»
Мероприятие состоится 9 декабря. Меркель также собирается провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Политика
Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю
Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Экономика
В Саратове выплачены компенсации первым десяти обманутым дольщикам
В Саратове впервые в стране начались выплаты компенсаций обманутым дольщикам семи долгостроев.
Армия и оружие
Европейцы обвинили Иран в разработке баллистических ракет
Франция, Германия и Великобритания обвинили Иран в разработке баллистических ракет, способных нести ядерный заряд, утверждая, что подобные действия противоречит резолюциям Совбеза ООН.
Происшествия
Суд арестовал имущество экс-замглавы ПФР Иванова
У бывшего заместителя главы ПФР Алексея Иванова, обвиняемого во взяточничестве, были арестованы все денежные счета и недвижимость.
Музыка
Певец из Екатеринбурга оскорбил Полину Гагарину на шоу «Голос»
Певец из Екатеринбурга, 17-летний Арсений Курчанин, во время своего выступления высыпал перед Полиной Гагариной горсть семечек, сопроводив действие фразой: "Держи, милая, от души".
Здоровье
Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем
Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева представила в столице фильм «Тот самый концерт»
Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в столичном кинотеатре «Октябрь» фильм «Тот самый концерт», передает ТАСС.
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов за 2019 год.
Энергетика
Украина поставила условие России по газовым спорам
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
Гаджеты
Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
Политика
США расширили санкции против России из-за хакеров
Министерство финансов США ввело санкции «за вредоносную деятельность в киберсфере» в отношении 17 человек, среди которых граждане России и Украины.