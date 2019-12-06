Общество

ТАССТАССРосстат рассказал о росте цен на гречку

Начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко 6 декабря сообщила, что антимонопольная служба пока не получала жалоб от граждан и розничных сетей на переработчиков в связи с ростом цен на гречку.
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В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК

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Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима

В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
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РИА Новости вчера в 03:12
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Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

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В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по волейболу в Японии женская сборная России одержала победу над командой Японии со счетом 35:22.
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Названа ранее неизвестная причина рака

Специалисты считают, что их исследование проливает новый свет на причины развития рака.
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В России с 1 января 2019 года пенсионный возраст для мужчин вырос до 65 лет, для женщин – до 60 лет.
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Теорию относительности Эйнштейна опроверг автомеханик из России

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В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

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Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
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Боярский раскритиковал нелестно отзывавшихся о России артистов

Народный артист России Михаил Боярский раскритиковал музыканта Макса Покровского и певицу Лайму Вайкуле за нелестные высказывания о россиянах.
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В Комитете по этике РФС ответили на слова Запашного о фанатах

Председатель Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев в комментарии "Газете.Ru" раскритиковал слова генерального директора Большого Московского государственного цирка, дрессировщика Эдгарда Запашного.
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Общество

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Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздали учащимся одной из школ в Алеппо канцелярские товары и школьные принадлежности.
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Энергетика

На юге Мексики обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти, получившее название "Кески", на суше в штате Табаско на юго-востоке страны.
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В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

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Политика

В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым

Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.
Lenta.ru вчера в 15:06
Политика

Путин и Меркель проведут переговоры на саммите «нормандской четверки»

Мероприятие состоится 9 декабря. Меркель также собирается провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РЕН ТВ вчера в 06:50
Политика

Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Интерфакс вчера в 21:36
Экономика

В Саратове выплачены компенсации первым десяти обманутым дольщикам

В Саратове впервые в стране начались выплаты компенсаций обманутым дольщикам семи долгостроев.
Российская газета вчера в 13:44
Армия и оружие

Европейцы обвинили Иран в разработке баллистических ракет

Франция, Германия и Великобритания обвинили Иран в разработке баллистических ракет, способных нести ядерный заряд, утверждая, что подобные действия противоречит резолюциям Совбеза ООН.
Вестник Кавказа 00:00
Происшествия

Суд арестовал имущество экс-замглавы ПФР Иванова

У бывшего заместителя главы ПФР Алексея Иванова, обвиняемого во взяточничестве, были арестованы все денежные счета и недвижимость.
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Певец из Екатеринбурга, 17-летний Арсений Курчанин, во время своего выступления высыпал перед Полиной Гагариной горсть семечек, сопроводив действие фразой: "Держи, милая, от души".
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Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в столичном кинотеатре «Октябрь» фильм «Тот самый концерт», передает ТАСС.
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов за 2019 год.
Газета.Ru вчера в 19:08
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Украина поставила условие России по газовым спорам

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
РИА Новости вчера в 21:33
Гаджеты

Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей

Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
UfaTime.ru вчера в 14:05
Политика

США расширили санкции против России из-за хакеров

Министерство финансов США ввело санкции «за вредоносную деятельность в киберсфере» в отношении 17 человек, среди которых граждане России и Украины.
Daily Storm 05 декабря в 10:25
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