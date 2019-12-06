Общество
ТАССРосстат рассказал о росте цен на гречку
Начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко 6 декабря сообщила, что антимонопольная служба пока не получала жалоб от граждан и розничных сетей на переработчиков в связи с ростом цен на гречку.
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Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фортуну» в матче Бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над дюссельдорфской «Фортуной» в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги.
Космос
В США перенесли запуск космического корабля Starliner
Происшествия
В Нижнем Новгороде автомобиль сбил пешеходов
Шоу-бизнес
Елена Летучая отпраздновала свой день рождения на Мальдивах
Телеведущая Елена Летучая отпраздновала свой 41-й день рождения в компании супруга Юрия Анашенкова на Мальдивах.
Футбол
Владимир Федотов уходит с должности главного тренера ФК «Оренбург»
Отвечая на вопрос, переходит ли Федотов в ФК «Сочи», Кияев предложил дождаться комментариев самого тренера.
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Авто
Праворульные машины перестают быть популярными даже на Дальнем Востоке
С чем связано падение праворульного рынка даже на «второй родине», рассказал порталу News.ru автор известной документальной книги «Правый руль» Василий Авченко.
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии
Фигурное катание
Фигурист Мозалев завоевал серебро финала юниорского Гран-при
Российский фигурист Андрей Мозалев завоевал серебряную медаль в одиночных соревнованиях в финале серии Гран-при среди юниоров.
Политика
Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным
Встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным по вопросам интеграции состоится во второй половине дня, 7 декабря.
Футбол
Гинер назвал Егорова конченым негодяем и предложил ему застрелиться
Президент ЦСКА Евгений Гинер жестко раскритиковал руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после игры 19-го тура РПЛ с «Краснодаром», сообщает Spоrt24.
Хоккей
Полицейские задержали и обыскали автобус с фанатами «Трактора»
Футбол
Гончаренко описал игру с «Краснодаром» одним словом
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал судейство в игре 19-го тура РПЛ с «Краснодаром», передает пресс-служба московского ФК.
Политика
«Нафтогаз» назвал невозможным вариантом предложение Медведева по газу
Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
Здоровье
Врачи назвали причины повышенного давления по утрам
Медики рассказали о причинах, по которым утром повышается артериальное давление, пишет «МедикФорум».
Кино
Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман
Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончалась звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Единоборства
Руис оказался тяжелее Джошуа на 20 килограммов
В Саудовской Аравии прошла церемония взвешивания перед боксерским вечером, в главном бою которого встретятся американец Энди Руис-младший и британский тяжеловес Энтони Джошуа.
Политика
СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Политика
Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
Футбол
В чемпионате Румынии забили курьезный гол после выхода впятером на пустые ворота (ВИДЕО)
В матче 19-го тура чемпионата Румынии по футболу «КСУ Крайова» — «Ботошани» (3:1) был забит курьезный гол.
Армия и оружие
СМИ показали видео тестового полета угрожающей Крымскому мосту ракеты
Часть видео сняли с летящего рядом истребителя Су-27. Вначале в ролике показывают пуск ракеты с наземного комплекса.
Происшествия
Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде
Спорт
Газзаев: российские спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации
Именно спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации.
Политика