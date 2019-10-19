с чего всё началось

В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.

Происшествия В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.

Футбол «Крылья Советов» выиграли в Оренбурге "Крылья Советов" выиграли 1:0 и набрав 17 очков поднялись на 6 место в таблице. "Оренбург" с 14 очками остался на 12 позиции.

Теннис Павлюченкова проиграла Бенчич в финале «ВТБ Кубка Кремля» В первой партии хозяйка корта оказалась сильнее: у Анастасии шла подача, и она уверенно завершила дебютый сет в свою пользу, 6:3. На затем игра перевернулась.

Гаджеты Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.

Общество Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".

Армия и оружие Американцы бросили свою военную базу в Сирии Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.

Политика Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-1" рассказал, что ему приходилось "делить с Отчизной стыд" в период, когда разваливался СССР.

Хоккей «Лос-Анджелес» победил «Калгари», Ковальчук забил в большинстве «Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» — 4:1. Самым результативным игроком встречи стал Джефф Картер, набравший 2 (1+1) очка.

Наука Нижегородские химики открыли поглощающий радиацию материал Соединения редкоземельных металлов, которые обладают повышенной способностью поглощать радиацию, открыла группа ученых из Нижнего Новгорода.

Общество Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.

Музыка Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.

Общество Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.

Армия и оружие Эрдоган обсудит с Путиным присутствие военных САР на севере Сирии Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным присутствие сирийских военных на севере страны.

Политика В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке.

Фигурное катание Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

Происшествия Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае МЧС России опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае.

Происшествия Найден живым один из пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае Найден живым один из шести пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае, сообщил представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Политика Трамп назвал министра обороны США Марком Эсперанто Президент США Дональд Трамп назвал главу Пентагона Марком Эсперанто. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

Политика Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.

Политика Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.

Футбол Гончаренко: ЦСКА должен был выигрывать в матче с «Уфой» Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (1:1).