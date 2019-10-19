Экономика
Газета.RuРосстат рассказал о росте реальных доходов россиян
В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf).РБК17 октября в 09:50
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В первой партии хозяйка корта оказалась сильнее: у Анастасии шла подача, и она уверенно завершила дебютый сет в свою пользу, 6:3. На затем игра перевернулась.
Газета Metro 10:13
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Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
МЧС России опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае.
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Найден живым один из шести пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае, сообщил представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.
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