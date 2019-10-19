Экономика

Газета.RuГазета.RuРосстат рассказал о росте реальных доходов россиян

В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Читать в источнике
Комментировать2451
с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf
).
РБК17 октября в 09:50

Подробнее о событии

Росстат объяснил рост реальных доходов россиян увеличением доли «серых» зарплат

ТАССвчера в 02:04

Росстат связал рост доходов россиян с «серыми» зарплатами

Телеканал 360°вчера в 03:12

Росстат объяснил рост доходов увеличением доли серых зарплат

Коммерсантъвчера в 03:56

Статистика и жизнь: Росстат констатирует – в России внезапно стало лучше и веселее

БИЗНЕС Online02:49

Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян

Газета.Ruвчера в 03:01

Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян

РИА Новости17 октября в 13:04

Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян

РБК17 октября в 10:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:54, Ашберн
Общество

Илон Маск изучит разработку инженера из Краснодара

Кубанские новости вчера в 03:28
Происшествия

В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи

Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Футбол

«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге

"Крылья Советов" выиграли 1:0 и набрав 17 очков поднялись на 6 место в таблице. "Оренбург" с 14 очками остался на 12 позиции.
Вести.Ru 06:31
Теннис

Павлюченкова проиграла Бенчич в финале «ВТБ Кубка Кремля»

В первой партии хозяйка корта оказалась сильнее: у Анастасии шла подача, и она уверенно завершила дебютый сет в свою пользу, 6:3. На затем игра перевернулась.
Газета Metro 10:13
Гаджеты

Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G

По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.
Astera 09:14
Здоровье

Малышева назвала три таблетки, необходимые для людей старше 50 лет

ФАН 07:34
Общество

Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Армия и оружие

Американцы бросили свою военную базу в Сирии

Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.
Хакасия-Информ вчера в 05:38
Политика

Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-1" рассказал, что ему приходилось "делить с Отчизной стыд" в период, когда разваливался СССР.
РИА Новости 07:15
Происшествия

Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий

РБК вчера в 14:25
Происшествия

СК возбудил дело из-за гибели двух рабочих в Екатеринбурге

Известия 07:21
Хоккей

«Лос-Анджелес» победил «Калгари», Ковальчук забил в большинстве

«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» — 4:1. Самым результативным игроком встречи стал Джефф Картер, набравший 2 (1+1) очка.
Спорт-Экспресс 00:46
Наука

Нижегородские химики открыли поглощающий радиацию материал

Соединения редкоземельных металлов, которые обладают повышенной способностью поглощать радиацию, открыла группа ученых из Нижнего Новгорода.
Красная весна 17 октября в 03:08
Общество

Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы

Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 07:39
Музыка

Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем

Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.
Вечерняя Москва вчера в 02:15
Общество

Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Газета.Ru 09:49
Армия и оружие

Эрдоган обсудит с Путиным присутствие военных САР на севере Сирии

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным присутствие сирийских военных на севере страны.
РЕН ТВ вчера в 09:37
Хоккей

«Металлург» прервал четырехматчевую победную серию «Авангарда» в КХЛ

ТАСС Спорт 10:21
Политика

В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке.
Lenta.ru 09:31
Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Происшествия

Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

МЧС России опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае.
News.ru вчера в 08:19
Происшествия

Найден живым один из пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Найден живым один из шести пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае, сообщил представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.
Вечерняя Москва 06:16
Политика

Трамп назвал министра обороны США Марком Эсперанто

Президент США Дональд Трамп назвал главу Пентагона Марком Эсперанто. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.
RT на русском 09:48
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Газета.Ru 04:29
Общество

Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

РИА Новости 04:32
Политика

Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку

Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов

Cyber.sports.ru 17 октября в 14:42
Политика

Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
РИА Новости вчера в 07:19
Футбол

Гончаренко: ЦСКА должен был выигрывать в матче с «Уфой»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (1:1).
Чемпионат 09:45
Общество

Рафаэль Надаль женился на Марии Франциске Перелло

Вторая ракетка мира, 19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль женился на своей давней подруге Марии Франциске Перелло, сообщает El Pais.
Чемпионат вчера в 17:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное