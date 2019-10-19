Экономика
Газета.RuРосстат рассказал о росте реальных доходов россиян
В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf).РБК17 октября в 09:50
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Welt: Путин побеждает без войны
"Путин достиг того, о чем умные военачальники на протяжении всей истории только мечтали — победы без войны", — пишет автор.
Вести.Ru 11:40
Армия и оружие
Американцы разбомбили свою авиабазу в Сирии
Как сообщил корреспондент агентства SANA в провинции Хасака, на базе, которая ранее использовалась для приема и отправки самолетов и вертолетов международной коалиции, уничтожена в том числе взлетно-посадочная полоса.
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В КБР полицейский убил своего коллегу в драке
В Нальчике полицейский убил своего коллегу из другого региона во время драки.
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Южноуралец покорил жюри шоу на ТНТ танцем в стиле «кундалини»
Алексей Акулов из Снежинска принял участие в шоу «Танцы» на ТНТ. Южноуралец рассмешил жюри своим танцем, однако прошел кастинг.
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Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ
В матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» на своём поле не сумел победить лидера текущего чемпионата «Ливерпуль».
RT на русском 13:23
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СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае
В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
RT на русском 03:45
Музыка
Организаторы «Евровидения» ответили на украинские правила участия
Украина запретила участие в национальном отборе тем артистам, которые выступали в России в период с 2014 года.
Gazeta.SPb 17 октября в 09:38
Технологии
«ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения
Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.
Astera 17 октября в 13:32
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Макгрегор на русском языке обратился к Нурмагомедову после оскорблений
Ранее отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о желании провести бой с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором в Москве, писал News.ru.
News.ru вчера в 16:13
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Теннис
Андрей Рублев выиграл Кубок Кремля
Коммерсантъ 13:12
Футбол
«Монако» без Головина вырвал победу у «Ренна»
В матче 10-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Реннон» победу праздновали хозяева поля. Соперники забили пять мячей на двоих.
Bookmaker-ratings.ru 12:58
Финансы
Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года
В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Зеленский посетит интронизацию императора Японии Нарухито
Среди прочих мероприятий, украинский лидер примет участие в торжественной церемонии вступления на престол императора Нарухито.
News.ru 13:50
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Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
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Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
Российская газета вчера в 05:38
Армия и оружие
Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы
По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.
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Политика
Федотов возглавит в ВШЭ кафедру по правовым аспектам ИИ
Глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов рассказал РИА Новости, что планирует возглавить в НИУ Высшая школа экономики кафедру ЮНЕСКО, посвященную правам человека в сфере информации и интеллектуальной собственности, особое внимание в деятельности кафедры будет уделено правовым проблемам развития искусственного интеллекта.
РИА Новости 12:45
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Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
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В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
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ЦСКА упустил победу над «Уфой» в чемпионате России
ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Уфой» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 09:25
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП в Чехии
Десять человек получили травмы в результате аварии с участием микроавтобуса в Чехии.
RT на русском 11:33
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Росприроднадзор хочет проверить все дамбы после ЧП под Красноярском
Росприроднадзор намерен проверить все дамбы в стране после прорыва в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Армия и оружие
Корабль ВМС США оснастят первым боевым лазером
Пентагон в ближайшее время установит первую систему лазерного оружия на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27) ВМС США.
Газета.Ru 13:03
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Помпео не видел со стороны Вашингтона попытки давить на Киев
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что ни разу не видел, чтобы Вашингтон пытался добиться каких-либо действий от Украины в обмен на предоставление финансовой и военной помощи.
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