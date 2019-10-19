с чего всё началось

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

Гаджеты Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 Несколько мобильных устройств Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11.

Общество Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.

Футбол Федотов: судья отправил разбираться с Божовичем лично Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов раскритиковал работу судейской бригады во главе с Василием Казарцевым во время матча 13-го тура российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:1).

Происшествия При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.

Общество Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".

Происшествия В Тюмени загорелся завод «ПолимерПласт» В Тюмени в воскресенье, 20 октября, возник пожар на территории завода "ПолимерПласт". На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Армия и оружие В НАТО создали кризисный штаб по операции Турции в Сирии В НАТО создан кризисный штаб для оценки операции Турции в Сирии, сообщает газета Welt am Sonntag.

Шоу-бизнес Виктория Боня защищает репутацию дочери от хейтеров 7-летнюю девочку собрались шантажировать перепиской с мальчиками. Звезда «Дома-2» Виктория Боня недавно переехала в Лондон.

Политика Судно с американскими катерами для Украины зашло в Черное море Сухогруз Ocean Freedom под флагом США вошел в Черное море, он везет предназначенные для Украины американские патрульные катера, сообщил руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.

Политика Великобритания запустила особый план по жесткому Brexit Гоув добавил, что у Великобритании есть все средства и возможности, чтобы успеть осуществить Brexit в октябре, соответствующие сроки закреплены в соглашении с Брюсселем.

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Армия и оружие Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.

Происшествия Мать истощенной девочки из Орла назвала сообщения СМИ брехней Мать девочки, попавшей в одну из орловских больниц в истощенном состоянии, отреагировала на сообщения СМИ об издевательствах над ребенком, сообщает РЕН ТВ.

Политика Глава Киевской ОГА подал в отставку Напомним, как сообщало информационное агентство «УНИАН», 10 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна в качестве главы Киевской ОГА и назвал его «профессиональным специалистом» и «действительным менеджером».

Космос NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.

Общество Князь Георгий Романов приехал в Крым Князь Георгий Романов приехал в Крым с визитом, направленным на поддержку воссоединения полуострова с Россией.

Политика Миллер назвал способ снизить цену на газ для Украины Ранее глава «Газпрома» доложил Путину, что, если Украина согласится на прямое соглашение, это поможет снизить цены на газ для потребителей на 25%.

Единоборства Бетербиев нокаутировал Гвоздика В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.

Технологии Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.

Здоровье Кому не стоит завтракать овсянкой, рассказали эксперты Эксперты рассказали, что завтракать овсянкой не стоит людям, у которых имеются проблемы ЖКТ и задержка стула.