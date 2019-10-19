с чего всё началось

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

Энергетика Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.

Происшествия В МЧС отчитались о поисках на месте прорыва дамбы в Красноярском крае Спасатели обследовали девять километров русла реки и 2 тысячи квадратных метров территории в Курагинском районе Красноярского края, где прорвало дамбу и погибли люди, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Общество Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.

Здоровье По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников «Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.

Энергетика Украинский «Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд Менеджер компании заявил, что 1 ноября россияне получат исковые требования на сумму более $11 млрд.

Армия и оружие СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова» Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.

Космос NASA: К Земле приближается астероид Специалисты утверждают, что к Земле астероид приблизится 25 октября в 20:21. Он пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.

Происшествия Полиция проводит проверку после обнаружения гильз в центре Саратова Полиция проводит проверку по факту обнаружения гильз на улице Волжской в центре Саратова, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

Религия Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.

Здоровье Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения Сегодня, 18 октября, глава Минздрава России Вероника Скворцова провела всероссийское совещание, темой которого стала принципы модернизации первичного звена здравоохранения.

Политика Трамп обозвал Клинтон и признался в симпатии к России Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".

Происшествия В Турции погибла пятилетняя девочка из России Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.

Армия и оружие Американцы бросили свою военную базу в Сирии Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.

Общество В России могут обязать банки проверять телефонные номера клиентов В правительстве предлагают обязать банки проверять номера телефонов клиентов для верификации паспортных данных.

Политика Захарова объяснила, с чем связано затягивание Brexit Британией Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, с чем связана принятая британскими депутатами поправка об отсрочке Brexit.

Единоборства Макгрегор и Нурмагомедов устроили перепалку в Twitter Ирландский боец Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов устроили словесную перепалку в социальной сети Twitter.

Технологии В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.

Происшествия Группа поиска на месте прорыва дамбы в Красноярском крае увеличена Поиск пострадавших от прорыва дамбы на предприятии по добыче золота в Курагинском районе Красноярского края расширен, сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев 19 октября, передает телеканал «Россия-24».

Общество В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.