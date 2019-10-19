Экономика
Газета.RuРосстат рассказал о росте реальных доходов россиян
В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Читать в источнике
Оценить1800
с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf).РБК17 октября в 09:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 17:07, Ашберн
Авто
Обновленная Toyota C-HR получила версию GR Sport
Происшествия
В Болгарии врачи на шесть часов забыли пациентку в томографе
Болгарские врачи на шесть часов забыли пенсионерку в томографе во время обследования.
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Технологии
«ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения
Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
"Путин достиг того, о чем умные военачальники на протяжении всей истории только мечтали — победы без войны", — пишет автор.
Общество
Археологи нашли 30 нетронутых саркофагов с мумиями
Неподалеку от города Луксор, в Долине Царей, археологи нашли 30 деревянных саркофагов времен правления 22-й династии фараонов (945-720 гг. до н. э.). Украшенные яркой росписью, они находятся в отличном состоянии.
Футбол
«Милан» упустил победу над «Лечче» в дебютном матче Пиоли
Казалось, гол Кшиштофа Пёнтека на 81-й минуте приносит «Милану» заслуженные три очка, но перед финальным свистком Марко Кальдерони испортил Пиоли победный дебют - 2:2.
Футбол
Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сбреет усы в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.
Футбол
Анюков принёс извинения за своё поведение в матче с «Оренбургом»
Политика
Кадыров заявил, что Россия наведет порядок в Сирии
Россия продолжит поддерживать Сирию, так как она является для страны союзным государством.
Армия и оружие
Глава Пентагона сообщил об операции авиации США против ИГ в Сирии
Военные США намерены проводить новые операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на территории Сирии.
Кино
Зрители не оценили новую часть «Малефисенты»
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка — действующая чемпионка страны Анна Щербакова взяла «золото» турнира Skate America в Лас-Вегасе.
Шоу-бизнес
Невеста Тимати выписалась из роддома
Тимати сегодня днем встретил Анастасию Решетову из роддома.
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
Происшествия
Растет число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
В результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края погибли 15 человек.
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Армия и оружие
Шойгу поздравил связистов со 100-летним юбилеем
Наука
В Нижнем Новгороде открыли поглощающие радиацию материалы
Шоу-бизнес
На шоу Светланы Лободы Наташа Королева пришла со шрамом
Российская певица Наташа Королева пришла на шоу Светланы Лободы в необычном образе-зомби.
Политика
На выставке в Сеуле показали оружие будущего
Вероятно, сказалось то, что Корея в ближайшее время не планирует крупных тендеров на закупку вооружений за рубежом либо будущие поставщики уже определены, а потому иностранное присутствие в этом году было достаточно скромное.
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Происшествия
В Нальчике слушатель института МВД погиб после драки в вузе
Слушатель института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб после драки с другим слушателем, сообщили в Следственном комитете.
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на песню Ich weiss nicht
Теннис
Андрей Рублев выиграл Кубок Кремля
Армия и оружие
В США решили отложить масштабное серийное производство F-35
Масштабное серийное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 откладывается на срок до 13 месяцев, сообщила журналистам замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.
Шоу-бизнес
64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку
Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.