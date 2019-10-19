с чего всё началось

В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.

Политика Welt: Путин побеждает без войны "Путин достиг того, о чем умные военачальники на протяжении всей истории только мечтали — победы без войны", — пишет автор.

Общество Археологи нашли 30 нетронутых саркофагов с мумиями Неподалеку от города Луксор, в Долине Царей, археологи нашли 30 деревянных саркофагов времен правления 22-й династии фараонов (945-720 гг. до н. э.). Украшенные яркой росписью, они находятся в отличном состоянии.

Общество Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.

Общество Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.

Политика На выставке в Сеуле показали оружие будущего Вероятно, сказалось то, что Корея в ближайшее время не планирует крупных тендеров на закупку вооружений за рубежом либо будущие поставщики уже определены, а потому иностранное присутствие в этом году было достаточно скромное.