с чего всё началось

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

Теннис Скончался бывший теннисист Александр Волков Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.

Общество Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.

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Происшествия В Красноярском крае объявили траур по погибшим из-за прорыва дамбы Траурные мероприятия запланированы на 21 октября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Красноярского края Александр Усс.

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Экономика Силуанов допустил отказ Белоруссии в кредите Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс".

Происшествия Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.

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Политика Британский парламент одобрил отсрочку Brexit Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.

Происшествия Полиция проводит проверку после обнаружения гильз в центре Саратова Полиция проводит проверку по факту обнаружения гильз на улице Волжской в центре Саратова, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

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Происшествия В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.

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