с чего всё началось

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Религия В РПЦ прокомментировали совместную литургию Варфоломея и Иеронима Совместное служение архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима с Константинопольским патриархом Варфоломеем еще не означает признания главой Элладской церкви украинских раскольников, заявил в субботу РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

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