с чего всё началось

В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.

Армия и оружие Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах «Панцирь» Вице-премьер РФ Юрий Борисов, говоря о сообщениях про заинтересованность Сербии в покупке российских зенитного ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", заявил, что у РФ есть с сербами связи по этому виду вооружений.

Общество Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.

Политика Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки» Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к саммиту «Нормандской четверки», об этом 19 октября сообщается на сайте президента России.

Политика Россия предоставит Сербии экспортный кредит В Белграде прошла торжественная церемония подписания соглашения о предоставлении Россией Сербии экспортного кредита.

Общество Кейт Миддлтон повторила модный look принцессы Дианы в Пакистане Кейт Миддлтон и принц Уильям в середине октября отправились в важную и сложную поездку. Они приехали с официальным визитом в Пакистан.

Политика Захарова: британские власти нарушают права граждан В своем посте в Fb Захарова сообщила, что четвертый год в Англии не могут реализовать итоги референдума, нарушая тем самым гражданские права всех проголосовавших.

Футбол «Манчестер Сити» на выезде победил «Кристал Пэлас» «Манчестер Сити» в выездном матче девятого тура английской Премьер-лиги победил «Кристал Пэлас» — 2:0. «Горожане» открыли счет на 39-й минуте, когда Бернарду Силва исполнил подачу с правого фланга на линию вратарской, где Габриэл Жезус выиграл борьбу у защитника и ударом головой с рикошетом от штанги отправил мяч точно в цель.

Футбол Ярославский «Шинник» крупно обыграл воронежский «Факел» Форвард ярославцев мягко перебросил мяч в девятку – и с этого момента на поле была только одна команды – «Шинник».

Единоборства Бетербиев нокаутировал Гвоздика В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.

Происшествия Пострадавший рассказал о прорыве дамбы в Красноярском крае Пострадавший при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края Андрей Чаптыков рассказал, что происходило в зданиях общежития в момент трагедии.

Политика Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.