с чего всё началось

В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.

Происшествия В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом "В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.

Происшествия Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.

Политика Россия предоставит Сербии экспортный кредит В Белграде прошла торжественная церемония подписания соглашения о предоставлении Россией Сербии экспортного кредита.

Футбол «Манчестер Сити» на выезде победил «Кристал Пэлас» «Манчестер Сити» в выездном матче девятого тура английской Премьер-лиги победил «Кристал Пэлас» — 2:0. «Горожане» открыли счет на 39-й минуте, когда Бернарду Силва исполнил подачу с правого фланга на линию вратарской, где Габриэл Жезус выиграл борьбу у защитника и ударом головой с рикошетом от штанги отправил мяч точно в цель.

Единоборства Бетербиев одержал победу нокаутом в бою с Гвоздиком Артур Бетербиев нокаутом победил в бою с украинцем Александром Гвоздиком за титулы чемпиона WBC и IBF.

Происшествия В Красноярском крае объявили траур по погибшим при прорыве дамбы Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при разрушении дамбы на реке Сейба, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Гаджеты Motorola покажет складной смартфон RAZR Связано это с тем, что новый RAZR также будет складным, но при этом смартфон Motorola будет раскладываться вертикально, а не горизонтально, как это сделано в Galaxy Fold.

Армия и оружие На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.

Музыка BTS выпустили клип, который посвятили фанатам K-pop группа BTS опубликовала на YouTube клип на обновленную версию песни Make It Right, который посвятили фанатскому сообществу ARMY.

Политика В «Газпроме» назвали условия продления транзита газа через Украину В пятницу, 18 октября, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и премьер-министр России Дмитрий Медведев провели рабочую встречу, в ходе которой среди прочего обсудили вопросы, связанные с транзитом газа через территорию Украины.

Здоровье Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.

Космос Разработанное в Томске нанопокрытие нанесут на стекла иллюминаторов МКС в 2021 г Ранее сообщалось, что ученые Томского политехнического университета, РКК "Энергия" и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) разработали специальное покрытие для стекол иллюминаторов.

Футбол «Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд После десяти туров команда Слуцкого набрала 23 очка, что является новым рекордом клуба.

Космос Начался первый в истории только женский выход в открытый космос НАСА ведет прямую трансляцию выхода в открытый космос астронавтов Кристины Кук и Джессики Мейр.

Политика Туск подтвердил получение запроса на отсрочку даты Brexit Глава Евросовета Дональд Туск подтвердил получение запроса Великобритании на отсрочку даты Brexit, не уточнив, насколько Британия просит отложить день своего выхода из ЕС.

Общество Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.

Культура Одна из книг автора «Властелина колец» впервые выйдет на русском В России впервые выходит книга писателя Джона Р. Р. Толкина «Берен и Лутиэн» под редакцией его сына Кристофера Толкина.

Кино В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» 17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.

Экономика British American Tobacco остановила производство на Украине Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.

Авто Легендарный Mitsubishi Pajero покинет Россию Полноразмерный внедорожник Mitsubishi Pajero, флагман модельного ряда японской компании уйдет с российского рынка, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу марки.

Здоровье Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения Сегодня, 18 октября, глава Минздрава России Вероника Скворцова провела всероссийское совещание, темой которого стала принципы модернизации первичного звена здравоохранения.

Армия и оружие Турция пригрозила курдам возобновить операцию в Сирии Анкара готова продолжить операцию в Сирии «Источник мира», если курдские формирования «Силы народной самообороны» не выйдут из зоны безопасности, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Космос NASA показало фото необычной спиральной галактики NASA показало фотографию спиральной галактики NGC 4380, которая похожа на «портал в другое измерение».