Экономика

Газета.RuГазета.RuРосстат рассказал о росте реальных доходов россиян

В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
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с чего всё началось
В третьем квартале реальные доходы россиян показали +3% год-к-году после снижения в -0,1%, -2,5% и -2% в предыдущие три квартала, сообщила
 служба в четверг.
Агентство новостей розничной торговли17 октября в 09:00

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А там — хоть не рассветай. Зачем Минэкономики и Росстат рапортуют о невиданных успехах в III квартале

DP.RUвчера в 17:03

«Рванули? Нет»: Эксперт объяснил казус с растущими реальными доходами граждан

Царьград18 октября в 14:35

Статистика и жизнь: Росстат констатирует – в России внезапно стало лучше и веселее

БИЗНЕС Onlineвчера в 02:49

Эксперты объяснили, почему Росстат постоянно меняет методики подсчета

Реальное время19 октября в 10:59

Росстат объяснил рост доходов увеличением доли серых зарплат

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Росстат объяснил рост реальных доходов россиян увеличением доли «серых» зарплат

ТАСС19 октября в 02:04

Росстат объясняет, что рост реальных доходов россиян обуславливается увеличением доли «серых» зарплат

Kazanfirst.ruвчера в 13:47
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Общество

В Челябинске назначен замглавы по городскому хозяйству

В Челябинске пост замглавы по городскому хозяйству перестал быть вакантным. Его занял уроженец столицы Южного Урала Александр Астахов.
REGNUM 00:41
Армия и оружие

Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии

Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Lenta.ru вчера в 08:55
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Шойгу назвал причину выхода США из ДРСМД

Американская сторона вышла из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как хотела сдержать Россию и китайскую сторону.
Газета.Ru вчера в 23:02
Политика

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Армия и оружие

В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным

Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58
Футбол

Андрей Аршавин завоевал первый трофей в качестве тренера

Бывший капитан петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился новостью о своем первом в тренерской карьере завоеванном трофее.
АБН вчера в 16:20
Армия и оружие

США установят на корабле первый боевой лазер

По данным портал Drive, лазерный комплекс доставили на базу ВМС США в Сан-Диего; его установят на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27).
Вести.Ru вчера в 19:30
Гаджеты

Apple случайно рассекретила самый мощный MacBook Pro

Анонс нового ноутбука MacBook Pro ожидается до конца октября, однако в сети уже появились его изображения, пишет IXBT.com.
Профиль 18 октября в 13:35
Армия и оружие

СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»

Газета.Ru вчера в 20:28
Финансы

Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 18 октября в 05:27
Армия и оружие

Российские военные проведут наблюдательные полеты над США и Польшей

РЕН ТВ вчера в 20:00
Армия и оружие

СМИ узнали о планах Трампа оставить около 200 военных на востоке Сирии

Известия вчера в 23:23
Политика

Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии

Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября осуществит визит в Японию и примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского главы государства.
РИА Новости вчера в 12:51
Происшествия

СК допросил подозреваемых по делу прорыва дамбы под Красноярском

Следователи допросили подозреваемых по делу о смерти людей в результате прорыва дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае.
Мойка78 вчера в 10:45
Экономика

В России анонсировали массовые увольнения

В сентябре в Минфине заявили, что в 2020 году в России стартует реформа в сфере госуправления, в связи с чем за несколько лет будет проведено масштабное сокращение числа госслужащих.
Lenta.ru 00:20
Происшествия

В Чили в ходе протестов правоохранители задержали 308 человек

РИА Новости 19 октября в 12:07
Происшествия

В Красноярском крае объявили траур по погибшим из-за прорыва дамбы

Траурные мероприятия запланированы на 21 октября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Красноярского края Александр Усс.
RuNews24.ru 19 октября в 08:39
Общество

Встречаем новый месяц во всеоружии: любовный гороскоп на ноябрь 2019

Тельцам любовный гороскоп на ноябрь обещает повышенное внимание со стороны определенного человека.
Popcornnews.ru вчера в 18:15
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Названы даты всех распродаж в Steam до конца года

В Steam акция начнётся 28 октября и закончится 1 ноября. После этого стартует осенняя распродажа: с 26 ноября по 3 декабря.
Ferra 19 октября в 11:22
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем

41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
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Происшествия

В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Авто

Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера

Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
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Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
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Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
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В Вашингтоне откроется международный астронавтический конгресс

Юбилейный семидесятый астронавтический конгресс откроется в Вашингтоне 21 октября, российскую делегацию представит исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
РИА Новости вчера в 17:23
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В Сирии заявили о попадании турок в котел

Депутат парламента Сирии Джансет Казан заявила РИА Новости, что турецкие войска находятся в окружении на северо-востоке республики и скоро покинут эту территорию.
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Общество

Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет

Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
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Япония присоединится к программе NASA по освоению Луны

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Политика

Die Welt: Путин побеждает без войны

Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Российская газета вчера в 14:49
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