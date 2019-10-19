Экономика
Газета.RuРосстат рассказал о росте реальных доходов россиян
В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
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с чего всё началось
В третьем квартале реальные доходы россиян показали +3% год-к-году после снижения в -0,1%, -2,5% и -2% в предыдущие три квартала, сообщила служба в четверг.Агентство новостей розничной торговли17 октября в 09:00
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«Рванули? Нет»: Эксперт объяснил казус с растущими реальными доходами граждан
Царьград18 октября в 14:35
Статистика и жизнь: Росстат констатирует – в России внезапно стало лучше и веселее
БИЗНЕС Onlineвчера в 02:49
Эксперты объяснили, почему Росстат постоянно меняет методики подсчета
Реальное время19 октября в 10:59
Росстат объяснил рост реальных доходов россиян увеличением доли «серых» зарплат
ТАСС19 октября в 02:04
Росстат объясняет, что рост реальных доходов россиян обуславливается увеличением доли «серых» зарплат
Kazanfirst.ruвчера в 13:47
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Бывший капитан петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился новостью о своем первом в тренерской карьере завоеванном трофее.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
СМИ узнали о планах Трампа оставить около 200 военных на востоке Сирии
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Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии
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Следователи допросили подозреваемых по делу о смерти людей в результате прорыва дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае.
Экономика
В России анонсировали массовые увольнения
В сентябре в Минфине заявили, что в 2020 году в России стартует реформа в сфере госуправления, в связи с чем за несколько лет будет проведено масштабное сокращение числа госслужащих.
Происшествия
В Чили в ходе протестов правоохранители задержали 308 человек
Происшествия
В Красноярском крае объявили траур по погибшим из-за прорыва дамбы
Траурные мероприятия запланированы на 21 октября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Красноярского края Александр Усс.
Общество
Встречаем новый месяц во всеоружии: любовный гороскоп на ноябрь 2019
Тельцам любовный гороскоп на ноябрь обещает повышенное внимание со стороны определенного человека.
Технологии
Названы даты всех распродаж в Steam до конца года
В Steam акция начнётся 28 октября и закончится 1 ноября. После этого стартует осенняя распродажа: с 26 ноября по 3 декабря.
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
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В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
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Армия и оружие
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Депутат парламента Сирии Джансет Казан заявила РИА Новости, что турецкие войска находятся в окружении на северо-востоке республики и скоро покинут эту территорию.
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Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
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Япония присоединится к программе NASA по освоению Луны
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Die Welt: Путин побеждает без войны
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".