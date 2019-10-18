с чего всё началось

В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.

Гаджеты Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.

Общество 25% россиян считают себя «жертвами перестройки» Опрос проводился после того, как зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в адрес министра труда Максима Топилина обращение с предложением создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».

Политика Лавров рассказал о провокациях в дипломатии 14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».

Политика Шойгу: США вышли из ДРСМД для сдерживания России и Китая Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало сдерживание России и Китая.

Здоровье Проблемы заболеваемости детей туберкулезом обсудили в Приморье 18 октября в Тихоокеанском государственном медицинском университете прошла научно-практическая конференция «Актуальные проблемы профилактики, диагностики и лечения туберкулеза у детей в регионах с напряженной эпидемической ситуацией», сообщает PRIMPRESS.

Шоу-бизнес Леди Гага рассказала, как восстанавливается после падения Недавно «Рамблер» писал том, как Леди Гага во время выступления забралась на руки к поклоннику и вместе с ним рухнула со сцены.

Политика Die Welt: Путин побеждает без войны Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".

Технологии Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы проявите активность в финансовом плане, и многое получится, но риск должен быть разумным.