Экономика

Газета.RuГазета.RuРосстат рассказал о росте реальных доходов россиян

В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Читать в источнике
Комментировать2508
с чего всё началось
В третьем квартале реальные доходы россиян показали +3% год-к-году после снижения в -0,1%, -2,5% и -2% в предыдущие три квартала, сообщила
 служба в четверг.
Агентство новостей розничной торговли17 октября в 09:00

Подробнее о событии

Росстат объяснил рост доходов увеличением доли серых зарплат

Коммерсантъ19 октября в 03:56

Росстат объясняет, что рост реальных доходов россиян обуславливается увеличением доли «серых» зарплат

Kazanfirst.ruвчера в 13:47

Эксперты объяснили, почему Росстат постоянно меняет методики подсчета

Реальное время19 октября в 10:59

Росстат объяснил рост доходов россиян

БИЗНЕС Online19 октября в 05:58

А там — хоть не рассветай. Зачем Минэкономики и Росстат рапортуют о невиданных успехах в III квартале

DP.RUвчера в 17:03

Росстат объяснил рост реальных доходов россиян увеличением доли «серых» зарплат

ТАСС19 октября в 02:04

«Рванули? Нет»: Эксперт объяснил казус с растущими реальными доходами граждан

Царьград18 октября в 14:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 05:09, Вашингтон
Общество

Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Известия вчера в 18:08
Армия и оружие

Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

Lenta.ru вчера в 18:58
Политика

В порт Одессы прибыли американские катера Island

Напомним, ранее США продали Украине два списанных катера, которые войдут в состав ВМС Украины под именами Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск».
REGNUM 04:44
Общество

ВЦИОМ: 25% россиян назвали себя «жертвами перестройки»

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на который ссылается «РИА Новости», 25% респондентов считают себя «жертвами перестройки».
Коммерсантъ 04:08
Футбол

Фомин переведен из реанимации в палату хирургического отделения

РИА Новости 04:50
Происшествия

Число погибших в результате протестов в Чили возросло до десяти

В результате протестов в Чили погибли десять человек. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 21:44
Армия и оружие

Российский Су-34 нанёс удар по солнечной электростанции боевиков

Российский бомбардировщик Су-34 нанес удар по электростанции, расположенной между городами Тафтаназ и Бинниш, утверждает автор видео.
Военное обозрение вчера в 02:30
Общество

Директор хора имени Веревки раскрыл, сколько ему заплатили за песню про дом Гонтаревой

Генеральный директор и худрук украинского хора имени Веревки Зиновий Коринец в комментарии "24 каналу" рассказал, кому принадлежала идея исполнить скандальную композицию про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и сколько денег коллектив получил за это Коринец сказал, что идея номера принадлежала режиссерам "Квартала 95".
Украина.ру 04:58
Армия и оружие

Турция сообщила об уходе курдов из зоны безопасности в Сирии

Коммерсантъ 04:19
Экономика

В России каждая десятая компания планирует сократить работников

В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Общество

Роспатент рассказал о самой необычной заявке на патент в 2019 году

В Роспатенте рассказали, какой оказалась самая необычная заявка на патент в 2019 году.
Газета.Ru 02:23
Происшествия

Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири

В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:29
Политика

Зеленский поблагодарил японцев за антироссийские санкции

Свободная Пресса 02:39
Экономика

Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу

Предложение будет доступно при покупке квартиры в новостройке у застройщиков-партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и будут использовать счета эскроу.
Интерфакс 02:11
Политика

Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой

Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.
Известия вчера в 20:19
Армия и оружие

Индия начала разработку гиперзвукового оружия

Политика Сегодня 05:03
Политика

США и Британия заявили о взломе иранских хакеров россиянами

Российские хакеры взломали иранские компьютерные сервисы, чтобы провести кибератаки более чем в 35 странах, следует из совместного доклада Национального центра кибербезопасности Великобритании и Агентства национальной безопасности США.
Взгляд.ру 03:55
Происшествия

ФСБ задержала мужчину за вывоз из России 750 млн рублей

В Москве сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину, который незаконно вывел из России более 750 млн рублей.
Газета.Ru 03:52
Армия и оружие

Индийские солдаты и пакистанские жители погибли при обстреле в Кашмире

Двое солдат и один мирный житель с индийской стороны и шестеро граждан Пакистана погибли во время стрельбы в районе Тангдхар в Кашмире.
News.ru вчера в 04:22
Фигурное катание

Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием

Газета.Ru вчера в 22:35
Экономика

Акции «Яндекса» на Московской бирже подорожали на 8%

После открытия торгов на Московской бирже 21 октября акции «Яндекса» выросли на 8%. Стоимость одной ценной бумаги на максимуме составила 2097 руб.
РБК 04:53
Здоровье

В Минздраве разъяснили список опасных прививок

В Минздраве РФ объяснили появившийся в Сети список прививок, которые якобы могут привести к смертельному исходу.
РЕН ТВ 18 октября в 10:10
Происшествия

В Петербурге задержанная умерла в отделении полиции

В Петербурге в одном из отделов полиции в ночь на понедельник умерла задержанная.
Интерфакс 04:15
Происшествия

В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи

Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
REGNUM вчера в 22:42
Технологии

Xiaomi представила новый доступный робот-пылесос

Сегодня Xiaomi представила доступный вариант робота-пылесоса — Mijia Sweeping Robot 1C.
Srnsk 19 октября в 13:48
Экономика

ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском 04:17
Армия и оружие

Шойгу назвал главную причину выхода США из ДРСМД

США решили в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за стремления к сдерживанию России и Китая, заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.
Газета.Ru 04:26
Шоу-бизнес

Принц Гарри впервые прокомментировал конфликт с братом

Говорилось, что отношения между братьями дали трещину с приходом в семью Меган Маркл.
RuNews24.ru 04:55
Кино

Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе

РИА Новости вчера в 09:05
Общество

Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше

Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 05:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное