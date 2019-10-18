Экономика
Газета.RuРосстат рассказал о росте реальных доходов россиян
В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
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с чего всё началось
В третьем квартале реальные доходы россиян показали +3% год-к-году после снижения в -0,1%, -2,5% и -2% в предыдущие три квартала, сообщила служба в четверг.Агентство новостей розничной торговли17 октября в 09:00
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Росстат объясняет, что рост реальных доходов россиян обуславливается увеличением доли «серых» зарплат
Kazanfirst.ruвчера в 13:47
Эксперты объяснили, почему Росстат постоянно меняет методики подсчета
Реальное время19 октября в 10:59
Росстат объяснил рост реальных доходов россиян увеличением доли «серых» зарплат
ТАСС19 октября в 02:04
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Царьград18 октября в 14:35
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 05:09, Вашингтон
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