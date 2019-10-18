Экономика

Газета.RuГазета.RuРосстат рассказал о росте реальных доходов россиян

В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
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с чего всё началось
В третьем квартале реальные доходы россиян показали +3% год-к-году после снижения в -0,1%, -2,5% и -2% в предыдущие три квартала, сообщила
 служба в четверг.
Агентство новостей розничной торговли17 октября в 13:00

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Росстат сообщил о росте доли семей со средствами только на одежду и еду

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«Как сократить бедность? Математикой»: Почему доходы граждан за 10 лет выросли лишь на процент

Царьград16:24

Росстат объяснил рост реальных доходов россиян увеличением доли «серых» зарплат

ТАСС19 октября в 06:04

Росстат объясняет, что рост реальных доходов россиян обуславливается увеличением доли «серых» зарплат

Kazanfirst.ruвчера в 17:47

Эксперты объяснили, почему Росстат постоянно меняет методики подсчета

Реальное время19 октября в 14:59

Росстат объяснил рост доходов россиян

БИЗНЕС Online19 октября в 09:58

«Я не верю в трехпроцентный рост»

Росбалт13:44
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Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину

По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 06:53
Политика

Песков назвал причину перестановок в СПЧ

"Ротация", - объяснил кадровые перестановки в СПЧ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Российская газета 20:25
Политика

Украинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР

Украинский актер и писатель Антин Мухарский предложил возвести стену на границе с ДНР и ДНР. Об этом сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 18:39
Политика

Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru 20:30
Культура

Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву

РИА Новости 08:45
Здоровье

На Камчатке обсудили ход реализации нацпроекта «Здравоохранение»

В Петропавловске обсудили выполнение нацпроекта «Здравоохранение» на заседании комиссии, прошедшей под руководством первого вице-губернатора Камчатского края Ирины Унтиловой.
ИА Камчатка 01:59
Политика

Путин поручил Голодец заняться темой документального кино

О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.
Российская газета 20:19
Происшествия

На нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье отравились 7 человек

Семь человек получили отравление в ходе ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
Российская газета 18:10
Экономика

Тульский Минздрав прокомментировал ситуацию с зарплатами медиков

В тульском минздраве пояснили, что зарплата медперсонала складывается из гарантированной части, стимулирующих и компенсирующих выплат.
Московский Комсомолец 12:29
Армия и оружие

Помпео заявил о готовности Трампа к боевым действиям против Турции

Президент Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости», заявил в интервью CNBC госсекретарь Майк Помпео.
РБК 20:38
Авто

Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой

Если автомобилист или владелец мотоцикла захочет сдать свой старый транспондер T-pass или карту T-card, то новую модель устройства он сможет купить со скидкой в 30%.
Российская газета 15:32
Политика

Эксперты проанализировали риски в случае реформы системы выборов в Думу

Пять категорий округов Эксперты Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) подготовили аналитическую записку о том, как может сказаться на расстановке партийно-политических сил возможное изменение системы выборов в Госдуму в 2021 году.
РБК 21:00
Политика

Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети

Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
Lenta.ru 13:00
Политика

МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом

Как ранее писал News.ru, в декабре 2018 года на заседании Палаты представителей Конгресса США было принято решение признать голод в 1932–1933 годах на Украине «геноцидом украинского народа».
News.ru 17:57
Политика

Названы возможные сроки возобновления чартерных рейсов в Египет

Тюрина предположила, что тема возобновления чартеров будет поднята 23 октября во время встречи президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси.
Аргументы недели 19:29
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Наука

Открыты новые маркеры рака щитовидной железы

Группа российских ученых в ходе исследования смогла открыть новые биомаркеры рака щитовидной железы.
Goroday.ru 19 октября в 07:59
Шоу-бизнес

Леди Гага показала, как восстанавливается после падения со сцены

Леди Гага решила откровенно рассказать, как восстанавливается после падения.
Телепрограмма 19 октября в 12:46
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
RT на русском 19:36
Происшествия

Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском

По данным РЕН ТВ, в одном из вагончиков вахтовиков, которые снес поток воды после прорыва дамбы под Красноярском, находилось золото.
РЕН ТВ 11:15
Футбол

Первушин назначен и.о. главного тренера «Тамбова»

Пресс-служба «Тамбова» объявила о назначении Сергея Первушина исполняющим обязанности наставника команды.
Soccer.ru 18:40
Политика

В ЕП заявили об отсутствии причин для отмены санкций против России

ЕС продлит антироссийские санкции, поскольку «Россия не выполнила ничего» и для их отмены нет причин.
RT на русском 20:47
Общество

ВЦИОМ: 25% россиян назвали себя «жертвами перестройки»

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на который ссылается «РИА Новости», 25% респондентов считают себя «жертвами перестройки».
Коммерсантъ 08:08
Армия и оружие

Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР

РИА Новости 14:59
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 18:12
Общество

NASA намерено не допустить отсутствия астронавтов США на МКС

РЕН ТВ 20:37
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены

На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.
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Шоу-бизнес

Принц Гарри впервые рассказал о непростых отношениях с братом Уильямом

Герцог Сассекский и наследный британский принц Гарри впервые рассказал о своих непростых отношениях с родным братом, принцем Уильямом.
Дни24 12:52
Политика

Эрдоган и Путин намерены обсудить военную операцию Турции в Сирии

Эрдоган напомнил, что начатая операция "Источник мира" после договоренностей заключенных с президентом США Дональдом Трампом была приостановлена на 120 часов.
МонаВиста 16:28
Политика

Спикер британского парламента не стал проводить голосование по Brexit

Напомним, 19 октября палата общин фактически отказалась поддержать соглашение с ЕС о Brexit, предложенное Джонсоном, внеся поправку к тексту документа о переносе сроков выхода на три месяца или до того момента, пока сделка не будет одобрена.
РЕН ТВ 15:05
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