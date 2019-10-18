Экономика
Газета.RuРосстат рассказал о росте реальных доходов россиян
В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Читать в источнике
Оценить1803
с чего всё началось
В третьем квартале реальные доходы россиян показали +3% год-к-году после снижения в -0,1%, -2,5% и -2% в предыдущие три квартала, сообщила служба в четверг.Агентство новостей розничной торговли17 октября в 09:00
Подробнее о событии
Показать все источники
«Рванули? Нет»: Эксперт объяснил казус с растущими реальными доходами граждан
Царьград18 октября в 14:35
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 20:06, Вашингтон
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
РБК вчера в 05:45
Политика
Путина назвали наиболее влиятельным лидером на Ближнем Востоке
Наиболее влиятельным зарубежным лидером на Ближнем Востоке является глава Российской Федерации Владимир Путин, с мнением которого нельзя не считаться.
REGNUM 14:20
Армия и оружие
Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей
В октябре российские военные проведут наблюдательные полеты над территориями США и Польши в рамках реализации международного Договора по открытому небу.
Российская газета 18:41
Космос
Ученые смоделировали мягкий климат молодой Венеры
Далекое прошлое Венеры смоделировали Майкл Вей (Michael Way) и Энтони Дель Дженио (Anthony Del Genio) из Института космических исследований NASA имени Годдарда.
Naked Science 17 октября в 20:02
Шоу-бизнес
Леди Гага рухнула со сцены во время танца с поклонником
Что касается Гаги, то она практически сразу после случившегося вернулась на сцену и продолжила выступление.
Труд 18 октября в 11:58
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
ToDay News Ufa 13:48
Происшествия
Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах
Два человека оказались в больнице после того, как в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды (Сахалинская oбласть) на них набрoсился медведь.
ТАСС 17 октября в 20:33
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru 17 октября в 17:54
Общество
Гороскоп на 20 октября: Скорпионам следует сменить обстановку
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Primpress.ru вчера в 19:03
Гаджеты
В России начались продажи кнопочного телефона Nokia 110
The GEEK 18 октября в 13:41
Музыка
Пласидо Доминго спел «Подмосковные вечера» на русском языке в Москве
ТК Звезда 18 октября в 05:15
Общество
Больше всего газа на зарплату могут купить жители ЯНАО, НАО и Сахалина
В число лидеров входят Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ—Югра и Москва, где на зарплату доступно более 10 тыс. куб. м газа.
Коммерсантъ 19:58
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали всего за 15 минут
«Умные» четки из Ватикана, презентация которых состоялась несколько дней назад, через привязку к смартфону напоминают пользователю о религиозных праздниках и ежедневно рассылают новые молитвы.
Planet Today 13:55
Армия и оружие
Турецкая армия взяла под контроль сирийский приграничный Рас-эль-Айн
Подразделения турецкой армии установили контроль над приграничным сирийским городом Рас-эль-Айном.
Известия 10:02
Экономика
Спекулятивные ставки на рост рубля в США упали на 4.5% после 3 недель роста
Отчет отражает изменения за неделю до 15 октября. Рубль за отчетный период на межбанковском рынке подорожал на 1.4%.
Profinance.ru 19:28
Общество
Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта
Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.
RT на русском вчера в 22:10
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:44
Шоу-бизнес
Молодая возлюбленная Петросяна тратит миллионы на дизайнерские вещи
Молодая спутница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова тратит миллионы на свой гардероб и аксессуары.
URA.Ru 18 октября в 21:46
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Футбол
Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сбреет усы в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.
Спорт-Экспресс 14:32
Экономика
Медведев соберет Консультативный совет по иностранным инвестициям
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в Российской Федерации.
ТАСС 17:03
Политика
Судно с американскими катерами для Украины зашло в Черное море
Сухогруз Ocean Freedom под флагом США вошел в Черное море, он везет предназначенные для Украины американские патрульные катера, сообщил руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.
Взгляд.ру 07:59
Здоровье
Врачи получат дополнительные денежные премии
Что даст такая мера пациентам, врачам и государству, рассказали эксперты в пресс-центре «Парламентской газеты».
Парламентская газета 18 октября в 10:23
Происшествия
Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем заявил, что был пьян
Российская газета 11:00
Армия и оружие
Занятую Россией базу США в Сирии показали в деталях
Lenta.ru вчера в 03:48
Армия и оружие
США поставят на корабль первый в мире боевой лазер
В Сан-Диего доставлен первый в мире боевой лазер, предназначенный для установки на корабль ВМС США.
Российская газета 16:35
Политика
Путин заявил о готовности к конкуренции за сотрудничество с Африкой
Российский лидер Владимир Путин заявил в беседе с ТАСС о готовности России к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки.
RT на русском 17:27
Экономика
ДОМ.РФ опроверг заявление коллекторов о передаче им проблемной ипотеки
ДОМ.РФ опроверг заявления участников коллекторского рынка о намерении компании продавать им закладные на проблемные кредиты.
ТАСС 18 октября в 14:59
Футбол
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1
Тренерский штаб «Ливерпуля» огласил состав мерсисайдцев на матч девятого тура английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».
Нева Спорт 10:40