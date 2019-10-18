с чего всё началось

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Единоборства Нурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями в соцсети Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обменялись нелестными высказываниям в адрес друг друга.

Кино «Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".

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