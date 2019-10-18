с чего всё началось

В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.

Технологии Электронные четки из Ватикана взломали всего за 15 минут «Умные» четки из Ватикана, презентация которых состоялась несколько дней назад, через привязку к смартфону напоминают пользователю о религиозных праздниках и ежедневно рассылают новые молитвы.

Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.

Общество Астрологи поделились, какая судьба ждёт представителей знаков Зодиака Гороскоп на неделю 21 - 27 октября 2019 представил Информинг, сообщает РИА VladNews. Овен Овнов на этой неделе ждут важные дела.

Общество Росстандарт объявил об отмене документов на проверку счетчиков Результаты проверки счетчиков в домах россиян, которые вносятся в специальный реестр Росстандарта, получат юридическую силу и будут отображаться в режиме онлайн.

Армия и оружие На корабле ВМС США установят первый боевой лазер ВМС США сообщили о планах установить лазерный комплекс на корабле-доке USS Portland (LPD-27) в 2018 году.

Армия и оружие Трамп склонен оставить около 200 спецназовцев США на востоке САР, пишут СМИ Президент США Дональд Трамп склонен оставить в восточной Сирии небольшой контингент американских военнослужащих для борьбы с ИГ*, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Политика Трамп подтвердил отставку главы Минэнерго США Президент США Дональд Трамп подтвредил, что глава Минэнерго страны Рик Перри подал прошение об отставке.

Происшествия В подвале ресторана в центре Москвы произошел пожар По данным источника агентства в экстренных службах, пожар вспыхнул в подвале ресторана.

Армия и оружие «Адмирал Нахимов» признали самым опасным кораблем России "Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях делает его, возможно, самым опасным военным кораблем, из стоящих на вооружении ВМФ России", - утверждают специалисты.

Общество Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.

Игры Опубликовано первое реальное фото Sony PlayStation 5 Первое настоящее фото выходящей в 2020 году игровой консоли Sony PlayStation 5 попало в Интернет.

Армия и оружие Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей В октябре российские военные проведут наблюдательные полеты над территориями США и Польши в рамках реализации международного Договора по открытому небу.

Происшествия Жертвами прорыва дамбы в Красноярском крае стали 15 человек Дамба на реке Сейба принадлежит золотодобывающему предприятию и возведена незаконно.

Происшествия Пожилая пара погибла в пожаре ночью в центре Читы Ночью 20 октября пожар в пятиэтажке на улице Ангарской, 26 в Чите унес жизни пожилой пары.

Происшествия В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.

Экономика Почти 10% компаний РФ планируют сократить персонал в 2020 году Рынок труда в России находится в стабильном состоянии, несмотря на то, что каждая десятая компания в 2020 году намерена провести сокращение персонала.

Происшествия Власти рассказали о состоянии девочки-маугли из Орла Руководитель областного департамента здравоохранения Иван Залогин рассказал о том, в каких условиях содержится 12-летняя девочка из Орла, попавшая в больницу в состоянии истощения 9 октября, передает РИА "Новости".

Политика Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября осуществит визит в Японию и примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского главы государства.

Общество В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду в октябре Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей центральной части России продолжит радовать теплая погода — в ближайшую неделю температура воздуха будет прогреваться от 11 до 16 градусов днем и от 6 до 10 градусов ночью.