с чего всё началось

В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.

Общество В Гидрометцентре объяснили тёплую осень Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».

Единоборства После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.

Общество Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.

Армия и оружие Минобороны РФ: военные США заинтересованы в Договоре по открытому небу Соединенные Штаты проявляют заинтересованность в сохранении Договора по открытому небу - они заявили о намерении провести 21 наблюдательный полет над Россией в 2020 году, что больше, чем в 2017 и 2018 годах.

Общество Уроженец Одессы вошел в список миллиардеров Forbes Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes.

Общество Стали известны регионы с самым доступным газом для населения Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.

Происшествия Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 79 человек Число жертв наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Хагибис" в Японии, возросло до 79 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести, количество пострадавших приблизилось к 400, сообщает телеканал NHK.

Авто В России подешевели представительские автомобили Представительские автомобили в России стали доступнее Средняя стоимость представительского автомобиля с пробегом в России составляет 722 тысячи рублей, что на 16% меньше, чем годом ранее.

Технологии В Huawei признали негативные последствия санкций США Корпорация Huawei признала, что испытывает трудности в связи с введенными против нее санкциями США, сообщает Financial Times.

Шоу-бизнес Ольга Спиркина боролась за жизнь 19-летней дочери в Турции В недавнем времени известная российская актриса Ольга Спиркина в возрасте 55 лет уехала в отпуск в Турцию вместе с 19-летней наследницей Марией.

Экономика Силуанов допустил отказ Белоруссии в кредите Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс".