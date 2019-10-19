Экономика

Газета.RuГазета.RuРосстат рассказал о росте реальных доходов россиян

В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf
).
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