Экономика
Газета.RuРосстат рассказал о росте реальных доходов россиян
В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf).РБК17 октября в 09:50
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Число жертв наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Хагибис" в Японии, возросло до 79 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести, количество пострадавших приблизилось к 400, сообщает телеканал NHK.
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Корпорация Huawei признала, что испытывает трудности в связи с введенными против нее санкциями США, сообщает Financial Times.
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Равновесие восстановил на 56-й минуте признанный лучшим игроком команды в сентябре Ислам Слимани, а на третьей добавленной ко второму тайму минуте Бен Йеддер, оформив дубль принес монегаскам победу - 3:2. Матч из-за дисквалификации пропускал российский полузащитник "Монако" Александр Головин, получивший в игре прошлого тура красную карточку.
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Визит украинского лидера в Японию продлится до 24 октября. Нарухито стал 126-м японским императором.
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